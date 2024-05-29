Как избавиться от плесени в стиральной машинке без труда

Если в вашей машинке появилась плесень – это признак неправильного ухода.

Плесня в стиральной машинке – это не только неприятный запах, но и риск для здоровья. Она может вызвать аллергические реакции, проблемы с дыханием и другие проблемы. Да, мы писали, почему стиральная машина перестала отжимать.

Как же избавиться от плесени без химии и расходов?

1. Уксус – ваш верный друг:

Залейте в барабан машинки 2 стакана белого уксуса и запустите цикл стирки при высокой температуре без порошка и ополаскивателя. Уксус поможет нейтрализовать грибок и устранить неприятный запах.

2. Лимонная кислота:

Лимонная кислота – еще одно замечательное средство для борьбы с плесенью. Растворите 100 г лимонной кислоты в 1 литре теплой воды и залейте раствором барабан машинки. Оставьте на 1 час, а затем запустите цикл стирки при высокой температуре без порошка и ополаскивателя.

3. Сода:

Пищевая сода – это не только универсальное очистительное средство, но и враг плесени. Засыпьте 100 грамм соды в барабан машинки и запустите цикл стирки при высокой температуре без порошка и ополаскивателя.

4. Перекись водорода:

Перекись водорода – это мощное дезинфицирующее средство, которое поможет избавиться от плесени. Залейте в барабан машинки 1 стакан 3% перекиси водорода и запустите цикл стирки при высокой температуре без порошка и ополаскивателя.

5. Профилактика:

Чтобы предотвратить появление плесени в стиральной машинке, соблюдайте следующие правила:

Регулярно проветривайте машинку, оставляя дверцу открытой после стирки.

Не перегружайте машинку и не используйте слишком много порошка.

Стирайте при достаточной температуре (не ниже 40°C).

Регулярно чистите лоток для ополаскивателя и порошка.

Не оставляйте грязное белье в машине надолго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему стиральная машина может подскакивать во время отжима. Также мы писали, чем очистить ящик стиральной машины.