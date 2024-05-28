Стреліція - королева краси: як створити ідеальні умови для цвітіння

Якщо ви хочете, щоб ваша "райська пташка" пишно квітла, вам варто правильно за нею доглядати.

Стреліція, або "райський птах", – це екзотична квітка, яка прикрашає домівки багатьох любителів кімнатних рослин. Її незвичайні квіти, схожі на птахів, чарують своєю красою та елегантністю. Також, ми писали, які кімнатні рослини не можна тримати на підвіконні.

1. Освітлення:

Стреліція любить яскраве, але не пряме сонячне світло. Найкраще місце для неї – це підвіконня східного або західного вікна. Взимку, коли світлового дня стає менше, рекомендується використовувати додаткове освітлення.

2. Температура:

Стреліція комфортно почувається при кімнатній температурі 20-25°C. Взимку температура не повинна опускатися нижче 15°C.

3. Полив:

Полив стреліції повинен бути помірним. Ґрунт між поливами повинен встигати просихати. Не допускайте перезволоження, адже це може призвести до загнивання коренів. Використовуйте для поливу м'яку, відстояну воду.

4. Вологість повітря:

Стреліція любить вологе повітря. Влітку рекомендується обприскувати її листя водою з пульверизатора. Також можна поставити горщик з рослиною на піддон з галькою, заповненою водою.

5. Ґрунт:

Для стреліції підходить пухкий, дренований ґрунт. Можна використовувати готовий ґрунт для кімнатних квітів або приготувати його самостійно, змішавши в рівних пропорціях дернову землю, листову землю, перегній та пісок.

6. Пересадка:

Молоді стреліції пересаджують щороку, дорослі – раз на 2-3 роки. Пересадку рекомендується проводити навесні.

7. Добрива:

Під час активного росту (з весни до осені) стреліцію рекомендується підгодовувати раз на 2-3 тижні комплексним добривом для кімнатних квітів.

8. Цвітіння:

Стреліція цвіте протягом року, але найбільш рясне цвітіння припадає на весну та літо. Щоб стимулювати цвітіння, рекомендується обрізати відцвілі квіти та видаляти старе листя.

9. Шкідники та хвороби:

Стреліція досить стійка до шкідників та хвороб. Проте, її можуть вражати павутинні кліщі, щитівки та борошнисті червці. Для боротьби з шкідниками рекомендується використовувати спеціальні інсектициди.

10. Розмноження:

Стреліцію можна розмножити насінням або діленням кореневища. Розмноження насінням – це досить довгий та складний процес. Розмноження діленням кореневища – більш простий та швидкий спосіб.

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