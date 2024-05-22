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Як позбутись слимаків без допомоги хімії: використовуємо пастки

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Слимаки можуть знищити весь врожай (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 22 травня 2024, 11:07
Слимаки можуть знищити весь врожай (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви не хочете застосовувати хімічні засоби для боротьби зі слимаками, пропонуємо вам дієві методи, які проженуть з вашого саду слимаків без застосування хімії.

Слимаки – це не лише неприємні на вигляд істоти, але й шкідники, які можуть завдати значної шкоди вашому саду. Вони ласують молодим листям, плодами, квітками та розсадою, що може призвести до втрати врожаю. Також, ми писали, як позбутися слимаків у льоху.

Існує багато методів боротьби зі слимаками, але не всі вони є гуманними та безпечними для довкілля.

У цій статті ми поділимося з вами екологічними способами, які допоможуть вам позбутися слимаків у саду без шкоди для тварин та рослин.

1. Фізичні методи:

  • Збирання слимаків вручну: Це найпростіший та найефективніший спосіб, але він потребує часу та зусиль. Збирайте слимаків рано вранці або ввечері, коли вони найбільш активні.
  • Пастки: Існує багато видів пасток для слимаків, які можна зробити самостійно або купити в магазині. Наприклад, можна використовувати глибокі ємності з пивом або компостом, закопати їх у землю, а слимаки, заманені запахом, потраплять у них.
  • Бар'єри: Слимаки не люблять переповзати через гострі або шорсткі поверхні. Тому можна обвести грядки з розсадою або квітами подрібненою яєчною шкаралупою, гострим щебенем або хвойним опадом.

2. Народні засоби:

  • Часник: Слимаки не переносять запах часнику. Можна подрібнити часник і посипати ним грядки, або посадити часник по периметру саду.
  • Кава: Гуща від кави також відлякує слимаків. Її можна розсипати навколо рослин або закопати в землю.
  • Попіл: Деревний попіл не лише відлякує слимаків, але й є цінним добривом для рослин.

3. Захист рослин:

  • Використання сітки: Накрийте грядки з розсадою сіткою з дрібними вічками. Це захистить рослини від слимаків, але не завадить їм рости.
  • Мульчування: Мульчування ґрунту соломою, скошеною травою або тирсою допоможе зберегти вологу в ґрунті та створить некомфортні умови для слимаків.

4. Створення сприятливих умов для природних ворогів слимаків:

  • Заманювання їжаків: Їжаки – це природні вороги слимаків. Заманіть їх у ваш сад, залишивши їм їжу (фрукти, овочі, м'ясо) або побудувавши їм невеликий будиночок.
  • Захист жаб: Жаби також харчуються слимаками. Не шкодьте їм та створіть умови, щоб вони могли жити у вашому саду (невеликі водойми, вологі місця).

Раніше "Телеграф" розповідав несподіваний спосіб, як прогнати мух із дому. Також, ми писали, як побороти слимаків.

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