Як позбутись слимаків без допомоги хімії: використовуємо пастки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Якщо ви не хочете застосовувати хімічні засоби для боротьби зі слимаками, пропонуємо вам дієві методи, які проженуть з вашого саду слимаків без застосування хімії.
Слимаки – це не лише неприємні на вигляд істоти, але й шкідники, які можуть завдати значної шкоди вашому саду. Вони ласують молодим листям, плодами, квітками та розсадою, що може призвести до втрати врожаю. Також, ми писали, як позбутися слимаків у льоху.
Існує багато методів боротьби зі слимаками, але не всі вони є гуманними та безпечними для довкілля.
У цій статті ми поділимося з вами екологічними способами, які допоможуть вам позбутися слимаків у саду без шкоди для тварин та рослин.
1. Фізичні методи:
- Збирання слимаків вручну: Це найпростіший та найефективніший спосіб, але він потребує часу та зусиль. Збирайте слимаків рано вранці або ввечері, коли вони найбільш активні.
- Пастки: Існує багато видів пасток для слимаків, які можна зробити самостійно або купити в магазині. Наприклад, можна використовувати глибокі ємності з пивом або компостом, закопати їх у землю, а слимаки, заманені запахом, потраплять у них.
- Бар'єри: Слимаки не люблять переповзати через гострі або шорсткі поверхні. Тому можна обвести грядки з розсадою або квітами подрібненою яєчною шкаралупою, гострим щебенем або хвойним опадом.
2. Народні засоби:
- Часник: Слимаки не переносять запах часнику. Можна подрібнити часник і посипати ним грядки, або посадити часник по периметру саду.
- Кава: Гуща від кави також відлякує слимаків. Її можна розсипати навколо рослин або закопати в землю.
- Попіл: Деревний попіл не лише відлякує слимаків, але й є цінним добривом для рослин.
3. Захист рослин:
- Використання сітки: Накрийте грядки з розсадою сіткою з дрібними вічками. Це захистить рослини від слимаків, але не завадить їм рости.
- Мульчування: Мульчування ґрунту соломою, скошеною травою або тирсою допоможе зберегти вологу в ґрунті та створить некомфортні умови для слимаків.
4. Створення сприятливих умов для природних ворогів слимаків:
- Заманювання їжаків: Їжаки – це природні вороги слимаків. Заманіть їх у ваш сад, залишивши їм їжу (фрукти, овочі, м'ясо) або побудувавши їм невеликий будиночок.
- Захист жаб: Жаби також харчуються слимаками. Не шкодьте їм та створіть умови, щоб вони могли жити у вашому саду (невеликі водойми, вологі місця).
Раніше "Телеграф" розповідав несподіваний спосіб, як прогнати мух із дому. Також, ми писали, як побороти слимаків.