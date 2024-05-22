Як позбутись слимаків без допомоги хімії: використовуємо пастки

Якщо ви не хочете застосовувати хімічні засоби для боротьби зі слимаками, пропонуємо вам дієві методи, які проженуть з вашого саду слимаків без застосування хімії.

Слимаки – це не лише неприємні на вигляд істоти, але й шкідники, які можуть завдати значної шкоди вашому саду. Вони ласують молодим листям, плодами, квітками та розсадою, що може призвести до втрати врожаю. Також, ми писали, як позбутися слимаків у льоху.

Існує багато методів боротьби зі слимаками, але не всі вони є гуманними та безпечними для довкілля.

У цій статті ми поділимося з вами екологічними способами, які допоможуть вам позбутися слимаків у саду без шкоди для тварин та рослин.

1. Фізичні методи:

Збирання слимаків вручну: Це найпростіший та найефективніший спосіб, але він потребує часу та зусиль. Збирайте слимаків рано вранці або ввечері, коли вони найбільш активні.

Це найпростіший та найефективніший спосіб, але він потребує часу та зусиль. Збирайте слимаків рано вранці або ввечері, коли вони найбільш активні. Пастки: Існує багато видів пасток для слимаків, які можна зробити самостійно або купити в магазині. Наприклад, можна використовувати глибокі ємності з пивом або компостом, закопати їх у землю, а слимаки, заманені запахом, потраплять у них.

Існує багато видів пасток для слимаків, які можна зробити самостійно або купити в магазині. Наприклад, можна використовувати глибокі ємності з пивом або компостом, закопати їх у землю, а слимаки, заманені запахом, потраплять у них. Бар'єри: Слимаки не люблять переповзати через гострі або шорсткі поверхні. Тому можна обвести грядки з розсадою або квітами подрібненою яєчною шкаралупою, гострим щебенем або хвойним опадом.

2. Народні засоби:

Часник: Слимаки не переносять запах часнику. Можна подрібнити часник і посипати ним грядки, або посадити часник по периметру саду.

Слимаки не переносять запах часнику. Можна подрібнити часник і посипати ним грядки, або посадити часник по периметру саду. Кава: Гуща від кави також відлякує слимаків. Її можна розсипати навколо рослин або закопати в землю.

Гуща від кави також відлякує слимаків. Її можна розсипати навколо рослин або закопати в землю. Попіл: Деревний попіл не лише відлякує слимаків, але й є цінним добривом для рослин.

3. Захист рослин:

Використання сітки: Накрийте грядки з розсадою сіткою з дрібними вічками. Це захистить рослини від слимаків, але не завадить їм рости.

Накрийте грядки з розсадою сіткою з дрібними вічками. Це захистить рослини від слимаків, але не завадить їм рости. Мульчування: Мульчування ґрунту соломою, скошеною травою або тирсою допоможе зберегти вологу в ґрунті та створить некомфортні умови для слимаків.

4. Створення сприятливих умов для природних ворогів слимаків:

Заманювання їжаків: Їжаки – це природні вороги слимаків. Заманіть їх у ваш сад, залишивши їм їжу (фрукти, овочі, м'ясо) або побудувавши їм невеликий будиночок.

Їжаки – це природні вороги слимаків. Заманіть їх у ваш сад, залишивши їм їжу (фрукти, овочі, м'ясо) або побудувавши їм невеликий будиночок. Захист жаб: Жаби також харчуються слимаками. Не шкодьте їм та створіть умови, щоб вони могли жити у вашому саду (невеликі водойми, вологі місця).

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