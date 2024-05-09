Якщо хочете отримати ягоди, не зволікайте: як допомогти в травні кущам смородини
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Шкідники атакують кущі та городину
В травні сіють чимало квітів та овочів на городі. Варто не оминути і плодово-ягідні чагарники, які в цей період також потребують уваги.
Як розповів портал GradinaMax, в цей період краще закінчити обрізку кущів, якщо це не було закінчено раніше. Плодово-ягідні чагарники потрібно обробити від хвороб та комах-шкідників, а також зайнятися поливами, підживленнями, мульчуваннями, створенням опор для кущів малини, ожини, жимолості. Саме в травні висаджують нові рослини. Для цього заздалегідь потрібно підготувати ями.
Особливу увагу в цей період варто приділити смородині. Її потрібно обробити від шкідників.
Від скляниці смородину опудрюють порошком з висохлого листя пижмо. Це починають робити коли рослина відцвітає та повторюють 3-4 рази кожні два дні. Не любить скляниця також запаху хвої, часнику, цибулі. Останні дві культури можна висадити між рядами для відлякування.
Від брунькового кліща — видаляють роздуті бруньки (вони нагадують маленькі капустні голівки) та обприскують колоїдною сіркою або часниковою настоянкою. Також обробляють окропом, наливши його в лійку та поливши з висоти 20 см над кущем.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли в першій половині травня краще не займатися городництвом. Невдовзі є тільки три сприятливі дні.