Якщо хочете отримати ягоди, не зволікайте: як допомогти в травні кущам смородини

Шкідники атакують кущі та городину

В травні сіють чимало квітів та овочів на городі. Варто не оминути і плодово-ягідні чагарники, які в цей період також потребують уваги.

Як розповів портал GradinaMax, в цей період краще закінчити обрізку кущів, якщо це не було закінчено раніше. Плодово-ягідні чагарники потрібно обробити від хвороб та комах-шкідників, а також зайнятися поливами, підживленнями, мульчуваннями, створенням опор для кущів малини, ожини, жимолості. Саме в травні висаджують нові рослини. Для цього заздалегідь потрібно підготувати ями.

Особливу увагу в цей період варто приділити смородині. Її потрібно обробити від шкідників.

Від скляниці смородину опудрюють порошком з висохлого листя пижмо. Це починають робити коли рослина відцвітає та повторюють 3-4 рази кожні два дні. Не любить скляниця також запаху хвої, часнику, цибулі. Останні дві культури можна висадити між рядами для відлякування.

Від брунькового кліща — видаляють роздуті бруньки (вони нагадують маленькі капустні голівки) та обприскують колоїдною сіркою або часниковою настоянкою. Також обробляють окропом, наливши його в лійку та поливши з висоти 20 см над кущем.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в першій половині травня краще не займатися городництвом. Невдовзі є тільки три сприятливі дні.