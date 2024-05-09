Кухонная губка станет словно новенькая: чем ее почистить

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Кухонная губка представляет собой незаменимую помощницу для каждой хозяйки. При этом эксперты рекомендуют менять ее не реже раза в неделю, поскольку на ней оседают микробы и бактерии.

Однако не следует торопиться выбрасывать губку, ведь ее можно освежить с помощью подручных средств. Как именно — информирует "Ukr.Media".

Как освежить губку для мытья посуды

Так, для дезинфекции губок можно использовать раствор на основе соли. Возьмите глубокий контейнер и налейте в него два стакана горячей воды. Добавьте две столовых ложки соли и хорошо растворите ее. Окуните губку полностью в раствор и оставьте на ночь. Утром извлеките губку и промойте ее под проточной водой – теперь она готова к следующему использованию.

Другим действенным методом является отбеливание губок с помощью отбеливателя. Для этого необходимо в четырех литрах горячей воды растворить один стакан отбеливателя или порошка для стирки белья. Окунуть губку в раствор и оставить на 10-15 минут. Затем тщательно промыть губку в чистой воде до полного удаления грязи.

Следует отметить, что регулярная очистка и дезинфекция кухонных губок не только увеличивают их продолжительность службы, но и гарантируют гигиеничность при мытье посуды. Эти простые методы не нуждаются в больших затратах и их легко применять. Согласно этим инструкциям, вы сможете поддерживать чистоту и свежесть кухонных принадлежностей, создавая комфортную и гигиеническую атмосферу на вашей кухне.

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