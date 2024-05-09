Відкрити банку та не дати потонути ложці: незвичайні, але дієві лайфхаки використати канцелярську гумку

За допомогою цього предмета можна вирішити багато побутових проблем

Канцелярська гумка була придумана для того, щоб скріплювати цінні папери та прикріплювати рецепти до пляшок із ліками. Зараз її частіше використовують для скріплення грошей, проте цей предмет можна використовувати й для вирішення різних побутових проблем.

Як можна застосувати цей предмет у побуті, ділимося разом із UkrMedia. З ними ваше життя стане значно простішим.

Як можна використовувати канцелярську гумку в побуті

З її допомогою можна убезпечити келихи в посудомийній машинці, щоб вони не розбилися під час миття. Потрібно просто гумками закріпити ніжки до ґрат. Цей метод можна використовувати й при сушінні, прикріплюючи келихи внизу ґрат.

Канцелярська гумка допоможе відкрити банки з вареннями та соліннями. Необхідно повернути край кришки гумовою стрічкою, повернути її — й проблема вирішена.

Щоб залишена в мисці ложка не сковзала і не падала всередину, потрібно на краю ложки просто зав’язати канцелярську ложку. За допомогою цієї хитрості вам не доведеться щоразу діставати ложку з миски.

При нарізуванні продуктів дошка намагається кудись "утекти". Щоб цього не сталося, необхідно натягнути по краях дошки по одній гумці — вони діятимуть як гальмо.

При заварюванні чаю часто пакетик відправляється у склянку, заливається все окропом, але нитка та паперове кріплення виявляється усередині. Для уникнення цього потрібно лише закріпити нитку чайного пакетика на чашці за допомогою канцелярської гумки.

Щоб при транспортуванні їжі на пікнік у дороги кришка не злетіла з каструлі, її можна закріпити кількома канцелярськими гумками. Ви довезете все в цілісності та безпеці.

Раніше ми розповідали, як можна використати лавровий лист у побуті. Ви здивуєтеся — і купуватимете його вдвічі більше.