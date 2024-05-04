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У магазині купуйте два пакетики лаврушки: один – для страв, другий – для унітазу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ефективний спосіб від деяких проблем
Ефективний спосіб від деяких проблем. Фото shutterstock.com

Ця хитрість заощадить вам бюджет

Як правило, лавровий лист ми використовуємо на кухні під час приготування їжі. З його допомогою можна надати улюбленим стравам особливий смак та аромат.

Однак мало хто знає, що його можна використовувати не лише як приправу в кулінарії, а й для розв'язання побутових проблем. Наприклад, багато хто використовує лавровий лист, щоб позбутися комах у крупах або ретельно вимити підлогу. Однак є ще один дивовижний спосіб застосування лаври — його відправляють у бачок унітаза. Навіщо це робити, розповімо разом із "Главредом".

Навіщо класти лавровий лист у бачок унітаза

Вся річ у тому, що лавровий лист він ефективно бореться із неприємними запахами. Його можна тримати в туалеті, наприклад, підвісивши у кутку кілька зв’язаних між собою листочків.

Однак якщо не хочеться тримати його на увазі, можна просто кинути кілька листочків безпосередньо в бачок унітаза. Завдяки цій хитрості вода, яка набиратиметься в бачок унітаза, натягатиметься запахом лаврового листа. В результаті під час змиву в туалеті буде приємніший і свіжіший запах.

Завдяки цій хитрості ви не хвилюватиметеся про неприємні запахи в туалеті. Завдяки цьому трюку ви також зможете суттєво заощадити на освіжувачах для повітря.

Раніше ми розповідали, як лавровий лист допоможе вимити підлогу. Ця хитрість вам точно знадобиться.

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#Лайфхак #Лавровий лист