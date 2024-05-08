Забудьте про рис: чому не можна сушити смартфон у крупі

Багато хто помилково вважає, що цей метод ефективний

Оскільки ваш мобільний телефон завжди під рукою, є ймовірність, що в якийсь момент смартфон опиниться у воді. Зазвичай люди ставлять його в миску з рисом, але чи це дійсно ефективно?

Використання рисових "ванн" не настільки ефективне, як багато хто вважає. Мало того, рис може завдати шкоди вашому пристрою, пише sciencefocus. Далі ми розповімо про причини та наслідки.

Чому не можна класти мокрий телефон у рис

Навіть якщо ви спробуєте цей метод, поклавши свій мобільний телефон у контейнер із сирим рисом, він не зможе ввібрати всю воду швидко та повністю. Спочатку може здатися, що пристрій висихає, але згодом ви помітите, як він почне втрачати працездатність.

Крім того, ви ризикуєте завдати ще більшої шкоди своєму пристрою. Дрібні частинки пилу, крохмалю або рисові зерна можуть легко проникнути всередину телефону через дрібні щілини та викликати серйозні проблеми з його функціонуванням. Чи варте воно того?

Раніше ми писали, як не можна розряджати мобільний телефон. Названа часта помилка багатьох користувачів.