"Teresa & Maria" перебуває в чартах 19 країн світу: текст пісні та який сенс у неї закладений

Alyona alyona і Jerry Heil представлять Україну у фіналі Євробачення 2024 вже 11 травня. Українцям конкурсна пісня та постановка номера дуже сподобалася і мережа вибухнула позитивними коментарями після першого півфіналу. Однак не лише "наші" підтримують alyona alyona і Jerry Heil — "Teresa & Maria" перебуває в чартах 19 країн світу, а учасники Євробачення наспівують її.

Так, ще до виступу українських виконавиць у першому півфіналі, вони отримали чимало хейту за пісню. Річ у тім, що матір Терезу звинувачували у лицемірстві та шахрайстві. Однак alyona alyona і Jerry Heil спростували цю думку і переконали, два образи використані не як імена персонажів, а як символи добросердості і всього світлого.

Текст пісні "Teresa & Maria"

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя — петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш

Твій тернистий шлях саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings.

Про що пісня "Teresa & Maria"

"Пісня дуже насичена смислами, у ній закладено великий меседж у світ, який відрізняється від нашої попередньої творчості з Jerry Heil. Вона об'єднує нас як двох жінок і передає настрій "Women's power". Трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми люди, але можемо досягти просто нереальних вершин", — ділиться виконавиця.

У пісні йдеться про силу українських жінок, які під час війни зіштовхуються з багатьма випробуваннями. Це про об’єднання навколо всього хорошого і позитивного, що є у світі — доброта і милосердя.

