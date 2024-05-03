Гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекають на зміни, а Левів, — перемоги

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Перша половина травня у 2024 році багатьом принесе хороші новини та можливості, хоча в деяких і не обійдеться без маленьких драм.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 6 по 12 травня 2024 року включно.

Овен — перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Телець — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Близнюки — Помірність

Ця карта вказує на те, що на тижні обставини зійдуться сприятливим для Вас чином і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Рак — Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Лев — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. У найближчий тиждень Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Діва — перевернуте Колесо Фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти докладні зусилля.

Терези — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Протягом тижня Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Скорпіон — Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. На тижні Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Стрілець — Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалий тиждень буде на професійному фронті.

Козоріг — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що на тижні у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, саме в цей день, можливо, почнете одужувати.

Водолій — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Наступного тижня у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Риби — перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні на тижні, хтось у Вашому оточенні може носити маску.