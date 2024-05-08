Котлети будуть утричі смачнішими: головне — додати правильні спеції

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Чи можливо відмовитися від шматочка ароматної, ніжної котлетки ? Навряд чи.

У кожного кулінара свій улюблений рецепт биточків і кожен готує цю страву по-своєму. Однак є один нюанс, який потрібно враховувати при приготуванні котлет, і це приправи. Які приправи змінять смак котлет на краще або на гірший бік, розповімо разом з Ukr.Media.

Як приправи покращать смак готових котлет

Досвідчені кулінари знають, що смак цієї м’ясної страви можна зіпсувати приправами. Деякі взагалі нічого не додають у фарш, обмежуючись лише чорним перцем.

Однак деякі спеції покращать смак котлет. Наприклад, з м’ясним фаршем поєднується мускатний горіх. Однак у фарш краще додавати невелику кількість, інакше можна перебити смак м’яса.

У свинячий або курячий фарш можна додати трохи кориці – це надасть котлет пікантності. Перемелене м’ясо відмінно поєднується з майораном, паприкою та коріандром.

Яких приправ краще уникати при приготуванні биточків

До котлет не підходить популярна приправа хмелі-сунелі. Також не варто відправляти у фарш і комбіновані приправи, які зазвичай використовують при варінні супів — у цьому випадку котли набудуть специфічного присмаку.

Також краще не використовувати при приготуванні котлет магазинні приправи для котлет — часто виробництва роблять їх навмання, не замислюючись про поєднання інгредієнтів.

Раніше ми розповідали, чим можна замінити хліб у котлетах. Так ваші биточки вийдуть кориснішими.