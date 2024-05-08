Котлеты будут втрое вкуснее: главное - добавить правильные специи

Советы, которые вам точно понадобятся

Возможно ли отказаться от кусочка ароматной, нежной котлетки? Вряд ли.

У каждого кулинара — свой любимый рецепт биточков и каждый готовит это блюдо по-своему. Однако есть один нюанс, который нужно учитывать при приготовлении котлет, и это — приправы. Какие приправы изменят вкус котлет в лучшую или в худшую сторону, расскажем вместе с Ukr.Media.

Как приправы улучшат вкус готовых котлет

Опытные кулинары знают, что вкус этого мясного блюда можно испортить приправами. Некоторые вообще ничего не добавляют в фарш, ограничиваясь только черным перцем.

Однако некоторые специи улучшат вкус котлет. Например, с мясным фаршем сочетается мускатный орех. Однако в фарш лучше добавлять небольшое количество, иначе можно перебить вкус мяса.

В свиной или куриный фарш можно добавить немного корицы – это придаст котлетам пикантности. Перемолотое мясо отлично сочетается с майораном, паприкой и кориандром.

Каких приправ лучше избегать при приготовлении биточков

К котлетам не подходит популярная приправа хмели-сунели. Также не стоит отправлять в фарш и комбинированные приправы, которые обычно используют при варке супов — в этом случае котлы приобретут специфический привкус.

Также лучше не использовать при приготовлении котлет магазинные приправы для котлет — часто производства делают их наугад, не задумываясь о сочетании ингредиентов.

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