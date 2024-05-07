Плями від полуниці – більше не проблема: як їх видалити з одягу та меблів

Якщо ви хочете видалити плями від полуниці, не обов’язково використовувати агресивні засоби для прання

Солодка та соковита полуниця радує своїм смаком не лише дітей, а й дорослих. Але якщо їсти її необережно, ягода може залишити яскравий слід на одязі або меблях.

Видалити плями полуниці зазвичай нескладно. Важливу роль грає час. Чим швидше почати видаляти пляму, тим легшим буде процес. При цьому не обов’язково мати під рукою засіб для виведення плям. Сліди від полуниці видалять домашні засоби. Який із засобів не використовувався, попередньо варто перевірити його на непомітній ділянці тканини.

Як видалити свіжі плями від полуниці

Плями від полуниці рекомендується видаляти якнайшвидше, щоб вони не вбралися в тканину і не висохли. Для білого та стійкого до втрати кольору одягу підходять лимонна та оцтова кислота.

Спочатку потримайте свіжу пляму під теплою проточною водою. Таким чином з тканини виполіскується насіння полуниці та інші грубіші частини плодів. Потім вичавіть сік зі свіжого лимона і нанесіть на пляму, щоб вона повністю просочилася. Нанесіть лимонну кислоту на пляму щіткою або зубною щіткою та залиште розчин на 20–30 хвилин. Після цього виперіть одяг.

Як альтернативу можна використовувати соду. Додайте 1 чайну ложку соди в літр теплої води й замочіть у розчині забруднену річ.

Як видалити старі плями від полуниці

Якщо пляма від полуниці вже висохла і її неможливо легко змити чистою водою, можна використовувати жовчне мило або чистий спирт.

Намочіть пляму від полуниці холодною водою. Протріть забруднення великою кількістю мила. Дайте жовчному милу подіяти близько години. Промийте одяг під проточною водою, а потім покладіть його у пральну машину.

Якщо полуничні плями залишилися на тканинах, що не піддаються пранню, таких як оббивка дивана або килими, їх можна обробити чистим спиртом.

Налийте трохи спирту на бавовняну тканину і ретельно промокніть пляму. Потім змочіть тканину водою і знову промокніть тканину. Нарешті ретельно висушіть забруднений текстиль сухою тканиною.

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