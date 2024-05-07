У день першого півфіналу Євробачення 2024 Україна поза трійкою лідерів у рейтингу букмекерів

Перший півфінал Євробачення 2024 відбудеться 7 травня о 22:00 за Києвом

Вже сьогодні, 7 травня, відбудеться перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024. Ставки букмекерів щодо переможця нестабільні. Ще вчора Україна займала третє місце, а сьогодні, в день виступу, ми вилетіли з трійки лідерів на перемогу у грандфіналі.

Україна опустилася в рейтингу і тепер займає четверте місце з коефіцієнтом 9%. Список оприлюднили на офіційному сайті Eurovision World.

Третє місце тепер займає Італія (12%), друге — Швейцарія (16%). Лідер рейтингу — Хорватія (30%). Повний аутсайдер у списку букмекерів — Мальта, яка має 1% на перемогу.

Рейтинг першого півфіналу незмінний станом на зараз. Україна ділить перше місце з Хорватією з коефіцієнтом 96%. Третє місце посідає Литва (94%). Останнє місце букмекери пророкують Ісландії та її представниці Hera Björk з піснею "Scared of Heights".

Нагадаємо, що перший півфінал відбудеться сьогодні, 7 травня, о 22:00 за Києвом. alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria вийдуть на сцену під номером "5". Коли і де дивитись перший півфінал Євробачення 2024, ми розповідали раніше.

Правила голосування Євробачення 2024 дещо змінилися. Тепер країни "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія), а також Швеція — країна, що приймає "Євробачення" у півфіналі повинні виступити наживо, а не як раніше, в записі. Глядачі тепер віддаватимуть свої голоси одразу після виступу першого учасника, а не як раніше, в кінці конкурсу. Країни, які не беруть участь у пісенному конкурсі, матимуть 24 години для голосування, яке для них розпочнеться після другої генеральної репетиції кожного півфіналу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як голосувати на Євробаченні 2024. Глядачі зможуть проголосувати лише в тому півфіналі, в якому виступатиме учасник з їхньої країни.