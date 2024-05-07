В день первого полуфинала Евровидения 2024 Украина вне тройки лидеров в рейтинге букмекеров

Первый полуфинал Евровидения 2024 состоится 7 мая в 22:00 по Киеву

Уже сегодня, 7 мая, состоится первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024. Ставки букмекеров относительно победителя нестабильны. Еще вчера Украина занимала третье место, а сегодня, в день выступления, мы вылетели из тройки лидеров на победу в грандфинале.

Украина опустилась в рейтинге и теперь занимает четвёртое место с коэффициентом 9%. Список обнародовали на официальном сайте Eurovision World.

Третье место теперь занимает Италия (12%), второе – Швейцария (16%). Лидер рейтинга – Хорватия (30%). Полный аутсайдер в списке букмекеров — Мальта, имеющая 1% на победу.

Рейтинг первого полуфинала неизменен по состоянию на данный момент. Украина разделяет первое место с Хорватией с коэффициентом 96%. Третье место занимает Литва (94%). Последнее место букмекеры пророчат Исландии и ее представительнице Hera Björk с песней "Scared of Heights".

Напомним, первый полуфинал состоится сегодня, 7 мая, в 22:00 по Киеву. alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria выйдут на сцену под номером "5". Когда и где смотреть первый полуфинал Евровидения 2024 года, мы рассказывали раньше.

Правила голосования Евровидения 2024 года несколько изменились. Теперь страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также Швеция — страна, принимающая "Евровидение" в полуфинале, должны выступить вживую, а не как раньше, в записи. Зрители будут теперь отдавать свои голоса сразу после выступления первого участника, а не как раньше, в конце конкурса. У стран, не участвующих в песенном конкурсе, будет 24 часа для голосования, которое для них начнется после второй генеральной репетиции каждого полуфинала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как голосовать на Евровидении 2024 года. Зрители смогут проголосовать только в полуфинале, в котором будет выступать участник из их страны.