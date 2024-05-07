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Незваные гости: как избавиться от кротов на участке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Кроты могут нанести много вреда на огороде (изображение создано с помощью ИИ)
Кроты могут нанести много вреда на огороде (изображение создано с помощью ИИ). Фото freepik.com

Мы поделимся с вами действенными лайфхаками, которые помогут выгнать кротов из участка.

Кроты – это не только пушистые животные с милыми носиками, но и настоящие вредители для вашего участка. Их подземные ходы могут повредить корни растений, портить газон и даже привести к разрушению построек. Также мы писали, как использовать землю из-под нор кротов.

Если вы столкнулись с этой проблемой, не спешите выбрасывать лопату и травить кротов. Существует множество гуманных и эффективных методов, которые помогут вам избавиться от этих незваных гостей.

1. Отпугивание:

  • Запах: Кроты не любят резких запахов. Вы можете использовать чеснок, лук, рыбные обрезки, касторовое масло или специальные репелленты, чтобы отпугнуть их от вашего участка.
  • Звук: Специальные приборы, издающие ультразвуковые или вибрационные сигналы, могут помочь отпугнуть кротов.
  • Сетки: Закопайте сетку на глубине 30-50 см по периметру вашего участка, чтобы кроты не могли попасть на нее.

2. Ловля:

  • Ловушки: Существует множество видов ловушек для кротов, которые можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно.
  • Гуманные отловители Эти устройства позволяют поймать крота без его травмирования, а затем выпустить его в другом месте.

3. Народные методы:

  • Залить ходы водой: Это простой, но не очень эффективный метод. Кроты просто прокопают новые ходы.
  • Бросить в норы кусок зажженной тряпки Этот метод может быть опасным, ведь может привести к пожару.
  • Использовать домашних животных: Кошки и собаки могут помочь вам избавиться от кротов, но этот метод не гарантирует 100% успеха.

Совет:

Не используйте ядовитые приманки для борьбы с кротами. Это может быть опасно не только для животных, но и для людей и окружающей среды.

Помните, что избавиться от кротов на участке – это не скорый процесс. Вам может понадобиться попробовать несколько различных методов, чтобы найти тот, который будет наиболее эффективным в вашем случае.

Сохраняйте терпение и используйте гуманные методы, чтобы избавиться от этих незваных гостей, не вредя им.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой запах поможет изгнать кротов с участка. Также мы писали, как выгнать кротов с участка.

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#Лайфхак #Кроты #лайфхаки-Телеграф