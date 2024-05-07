Незваные гости: как избавиться от кротов на участке

Мы поделимся с вами действенными лайфхаками, которые помогут выгнать кротов из участка.

Кроты – это не только пушистые животные с милыми носиками, но и настоящие вредители для вашего участка. Их подземные ходы могут повредить корни растений, портить газон и даже привести к разрушению построек. Также мы писали, как использовать землю из-под нор кротов.

Если вы столкнулись с этой проблемой, не спешите выбрасывать лопату и травить кротов. Существует множество гуманных и эффективных методов, которые помогут вам избавиться от этих незваных гостей.

1. Отпугивание:

Запах: Кроты не любят резких запахов. Вы можете использовать чеснок, лук, рыбные обрезки, касторовое масло или специальные репелленты, чтобы отпугнуть их от вашего участка.

Кроты не любят резких запахов. Вы можете использовать чеснок, лук, рыбные обрезки, касторовое масло или специальные репелленты, чтобы отпугнуть их от вашего участка. Звук: Специальные приборы, издающие ультразвуковые или вибрационные сигналы, могут помочь отпугнуть кротов.

Специальные приборы, издающие ультразвуковые или вибрационные сигналы, могут помочь отпугнуть кротов. Сетки: Закопайте сетку на глубине 30-50 см по периметру вашего участка, чтобы кроты не могли попасть на нее.

2. Ловля:

Ловушки: Существует множество видов ловушек для кротов, которые можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно.

Существует множество видов ловушек для кротов, которые можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно. Гуманные отловители Эти устройства позволяют поймать крота без его травмирования, а затем выпустить его в другом месте.

3. Народные методы:

Залить ходы водой: Это простой, но не очень эффективный метод. Кроты просто прокопают новые ходы.

Это простой, но не очень эффективный метод. Кроты просто прокопают новые ходы. Бросить в норы кусок зажженной тряпки Этот метод может быть опасным, ведь может привести к пожару.

Этот метод может быть опасным, ведь может привести к пожару. Использовать домашних животных: Кошки и собаки могут помочь вам избавиться от кротов, но этот метод не гарантирует 100% успеха.

Совет:

Не используйте ядовитые приманки для борьбы с кротами. Это может быть опасно не только для животных, но и для людей и окружающей среды.

Помните, что избавиться от кротов на участке – это не скорый процесс. Вам может понадобиться попробовать несколько различных методов, чтобы найти тот, который будет наиболее эффективным в вашем случае.

Сохраняйте терпение и используйте гуманные методы, чтобы избавиться от этих незваных гостей, не вредя им.

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