Сначала дожди, а затем небольшое похолодание: прогноз погоды в Киеве на ближайшие дни

Этими днями редко можно будет насладиться солнцем

Неделя в столице Украины начнется с облачности и ветра. По словам синоптиков, в ближайшие дни также следует готовиться к понижению температуры и иногда к дождям.

Максимально теплым днем из трех ожидается понедельник, когда показатели термометров днем будут достигать +26 градусов. Об этом говорится на сайте Meteofor.

В понедельник, 6 мая, в городе прогнозируется переменная облачность, но без дождя. Показатели термометров днем зафиксируются около +26 градусов. Ночью отмечали до +14 °C. Максимальные порывы ветра прогнозируются во второй половине суток – сильные 11-12 м/с.

Во вторник, 7 мая, ожидается небольшая облачность в течение дня и осадков. Дожди должны начаться утром, но днем снизят свою интенсивность и к вечеру завершатся. Температура днем составит около 19 градусов тепла. Ночью термометры снизятся до +15 °C. В течение утра-позднего вечера мощность ветров будет максимальной – свежие-сильные 8-12 м/с.

Середина недели, 8 мая, принесет в город ясную, но прохладную погоду. В эти сутки днем отметки термометров покажут +16 градусов. Ночью будет +6°C. С утра и до позднего вечера ожидаются сильнейшие порывы ветра – свежие-сильные 8-11 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину придет арктический воздух и местами термометры будут показываться до -4 градусов.