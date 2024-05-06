З Днем піхоти України 2024! Найкрасивіші привітання у листівках для військових

Сьогодні 6 травня українські піхотинці відзначають своє професійне свято

Щороку в Україні 6 травня відзначається професійне свято – День піхоти, який є важливим способом висловлення визнання та поваги до солдатів мотопіхотних, гірничо-штурмових, механізованих частин та підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Відповідно до Указу Президента України №152/2019 від 19 квітня 2019 року це свято набуло своєї дати, проте сам День піхоти має історичне коріння. За часів великих битв і воєн піхота завжди грала ключову роль на полі бою. Саме 6 травня 1648 року козаки здобули перемогу у битві біля Жовтих Вод, яка вважається першою перемогою під командуванням Богдана Хмельницького. Сьогодні українська піхота символізує стійкість, відвагу та братерство, що стало підставою для встановлення цього професійного свята.

Залежно від завдань та умов бойових дій піхотні війська мають можливість застосовувати різноманітне озброєння та техніку. У сухопутних бойових операціях піхота відіграє ключову роль, оскільки вона є найбільш мобільною складовою армії. Їхні завдання можуть змінюватись від виконання контратак та наступів до оборони позицій та участі у миротворчих місіях.

До війни з Росією цього дня у багатьох містах та населених пунктах України відбувалися урочисті заходи на честь свята: були паради, церемонії покладання вінків до пам’ятників загиблих піхотинців, концерти та спеціальні заходи для ветеранів.

Це свято закликає нас пам’ятати про значущість служби в піхоті, про жертви і, що благополучне існування нашої країни залежить від мужності та відданості її захисників. "Телеграф" вітає зі святом воїнів-піхотинців та публікує добірку найкращих оригінальних листівок для привітання.

Нагадаємо, що 6 травня у церковному календарі — Поливальний понеділок. Свято, яке відзначається наступного дня після Великодня має свої традиції та заборони.