Скільки вихідних у травні 2024 і що відзначатимуть українці: календар свят

Дізнайтесь, скільки буде вихідних днів у травні 2024 року

У 2024 році в травні українці не матимуть додаткових вихідних. Навіть Великдень, який припадає на неділю, 5 травня, буде відзначатися один день без додаткового вихідного у понеділок, як це було до війни.

"Телеграф" підготував календар на травень, в якому зібрано всі свята та вихідні у травні 2024 року.

Що відзначається у травні 2024 року в Україні?

1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці.

3 травня — День кондитера. Також цього дня відзначається Всесвітній день свободи друку (преси).

У неділю, 5 травня, християни відзначають Великдень.

6 травня – День піхоти Збройних сил України.

7 травня відзначається День радіо.

8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом.

9 травня в Україні відзначають День Європи.

У другу неділю травня (12 травня) в Україні відзначається День матері. Також у цей день професійне свято у медсестер.

15 травня відзначається Міжнародний день сімей.

На 16 травня цього року припадає День вишиванки.

18 травня відзначається День резервістів та Міжнародний день музеїв.

19 травня – День пам’яті жертв політичних репресій.

20 травня — День банківських працівників та День травматолога.

23 травня — День морської піхоти України та Свято Героїв.

24 травня в Україні відзначається День слов’янської писемності та культури.

25 травня — День філолога та День Державної служби спецзв’язку та захисту інформації.

У неділю, 26 травня, відзначається День Києва та День хіміка.

29 травня — Міжнародний день миротворців.

31 травня — Всесвітній день без тютюну.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначають Великдень у 2024 році. Детальніше про свято та його традиції.