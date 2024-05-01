Скільки вихідних у травні 2024 і що відзначатимуть українці: календар свят
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Дізнайтесь, скільки буде вихідних днів у травні 2024 року
У 2024 році в травні українці не матимуть додаткових вихідних. Навіть Великдень, який припадає на неділю, 5 травня, буде відзначатися один день без додаткового вихідного у понеділок, як це було до війни.
"Телеграф" підготував календар на травень, в якому зібрано всі свята та вихідні у травні 2024 року.
Що відзначається у травні 2024 року в Україні?
1 травня в Україні відзначають Міжнародний день праці.
3 травня — День кондитера. Також цього дня відзначається Всесвітній день свободи друку (преси).
У неділю, 5 травня, християни відзначають Великдень.
6 травня – День піхоти Збройних сил України.
7 травня відзначається День радіо.
8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом.
9 травня в Україні відзначають День Європи.
У другу неділю травня (12 травня) в Україні відзначається День матері. Також у цей день професійне свято у медсестер.
15 травня відзначається Міжнародний день сімей.
На 16 травня цього року припадає День вишиванки.
18 травня відзначається День резервістів та Міжнародний день музеїв.
19 травня – День пам’яті жертв політичних репресій.
20 травня — День банківських працівників та День травматолога.
23 травня — День морської піхоти України та Свято Героїв.
24 травня в Україні відзначається День слов’янської писемності та культури.
25 травня — День філолога та День Державної служби спецзв’язку та захисту інформації.
У неділю, 26 травня, відзначається День Києва та День хіміка.
29 травня — Міжнародний день миротворців.
31 травня — Всесвітній день без тютюну.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначають Великдень у 2024 році. Детальніше про свято та його традиції.