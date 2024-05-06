С Днем пехоты Украины 2024! Самые красивые поздравления в открытках для военных

Сегодня 6 мая украинские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник

Каждый год в Украине 6 мая отмечается профессиональный праздник – День пехоты, который служит важным способом выражения признания и уважения к солдатам мотопехотных, горно-штурмовых, механизированных частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ.

В соответствии с Указом Президента Украины №152/2019 от 19 апреля 2019 года этот праздник обрел свою дату, однако сам День пехоты имеет исторические корни. Во времена великих сражений и войн пехота всегда играла ключевую роль на поле боя. Именно 6 мая 1648 года казаки одержали победу в битве у Желтых Вод, считающейся первой победой под командованием Богдана Хмельницкого. Сегодня украинская пехота символизирует стойкость, отвагу и братство, что послужило основанием для установки этого профессионального праздника.

В зависимости от задач и условий боевых действий, пехотные войска имеют возможность применять разнообразное вооружение и технику. В сухопутных боевых операциях пехота играет ключевую роль, поскольку она представляет собой наиболее мобильную составляющую армии. Их задачи могут варьироваться от выполнения контратак и наступлений до обороны позиций и участия в миротворческих миссиях.

До войны с Россией в этот день во многих городах и населенных пунктах Украины проходили торжественные мероприятия в честь праздника: были парады, церемонии возложения венков к памятникам погибших пехотинцев, концерты и специальные мероприятия для ветеранов.

Этот праздник призывает нас помнить о значимости службы в пехоте, о жертвах, и, что благополучное существование нашей страны зависит от мужества и преданности ее защитников. "Телеграф" поздравляет с праздником воинов-пехотинцев и публикует подборку самых лучших оригинальных открыток для поздравления.

Напомним, что 6 мая в церковном календаре — Поливальный понедельник. Праздник, который отмечается на следующий день после Пасхи имеет свои традиции и запреты.