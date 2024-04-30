Ніколи не робіть це у Великдень, бо буде біда

Деякі справи можуть спричинити проблеми у свято

Великдень належить до великих християнських свят. До цього дня віряни обов'язково йдуть на сповідь та причастя, а ще постять. У період до Великодня треба очищатися від злого та роздумувати над своєю поведінкою. Є цілі традиції, яких дотримуються в Україні.

Існує певний перелік заборон, чого не можна робити на Великдень, пише "Телеграф". Вважається, якщо порушити їх, то неодмінно настане покарання від Бога. Великдень будемо святкувати вже 5 травня, тож варто знати, що заведено робити в цей, а що — категорично не варто.

На Великдень віряни традиційно йдуть до храму на службу. Паски святять ще в суботу — греко-католики, а православні — зазвичай на світанку в неділю. Ще освячують м'ясні вироби, яйця, сир. Після церковної служби віряни вітають одне одного зі словами: "Христос Воскрес", а у відповідь — "Воістину Воскрес!".

На Великдень люди збираються усією родиною та смакують стравами. Деякі — жартома "б'ються" крашанками. Але є речі, які робити суворо заборонено.

Забудьте на Великдень про фізичну працю. Забороняється прибирати, працювати на городі, прибирати вдома.

Шити, вишивати, займатися рукоділлям.

Виносити сміття.

Вінчатися та виходити заміж.

Пліткувати, брехати, ображати когось.

Довго спати.

Раніше "Телеграф" писав про те, чого не можна робити в "тиху суботу". Цього дня треба молитися та відпочивати.