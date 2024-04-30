Ніколи не робіть це у Великдень, бо буде біда
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Деякі справи можуть спричинити проблеми у свято
Великдень належить до великих християнських свят. До цього дня віряни обов'язково йдуть на сповідь та причастя, а ще постять. У період до Великодня треба очищатися від злого та роздумувати над своєю поведінкою. Є цілі традиції, яких дотримуються в Україні.
Існує певний перелік заборон, чого не можна робити на Великдень, пише "Телеграф". Вважається, якщо порушити їх, то неодмінно настане покарання від Бога. Великдень будемо святкувати вже 5 травня, тож варто знати, що заведено робити в цей, а що — категорично не варто.
На Великдень віряни традиційно йдуть до храму на службу. Паски святять ще в суботу — греко-католики, а православні — зазвичай на світанку в неділю. Ще освячують м'ясні вироби, яйця, сир. Після церковної служби віряни вітають одне одного зі словами: "Христос Воскрес", а у відповідь — "Воістину Воскрес!".
На Великдень люди збираються усією родиною та смакують стравами. Деякі — жартома "б'ються" крашанками. Але є речі, які робити суворо заборонено.
- Забудьте на Великдень про фізичну працю. Забороняється прибирати, працювати на городі, прибирати вдома.
- Шити, вишивати, займатися рукоділлям.
- Виносити сміття.
- Вінчатися та виходити заміж.
- Пліткувати, брехати, ображати когось.
- Довго спати.
Раніше "Телеграф" писав про те, чого не можна робити в "тиху суботу". Цього дня треба молитися та відпочивати.