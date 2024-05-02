Мурахи не виносять цих запахів: як захиститися від комах на природі

Найпростіші способи боротьби з комахами

Навесні та влітку мурахи можуть завдати багато неприємностей. Особливо для тих, хто любить влаштовувати пікніки та вечері на свіжому повітрі. Запах людської їжі притягує комах як магніт.

На щастя, є кілька способів, після використання яких шкідники більше не дратуватимуть своєю присутністю і не псуватимуть відпочинок. Раніше ми розповідали, як боротися із цими комахами на дачній ділянці. Тепер розповімо, як відлякати мурах за допомогою ароматних рослин під час відпочинку на свіжому повітрі.

Як позбутися мурах

Якщо мурах дуже багато, у боротьбі з ними можна використовувати прянощі.

Розсипте корицю або мелену каву в місцях, де найчастіше зустрічаються мурахи. Наприклад, біля столу чи шезлонгу. Інтенсивний аромат відлякає комах.

Також мурахи не переносять запаху майорану, пише Sante+. Варто посадити рослину в горщики та поставити на стіл під час сімейного застілля. Тоді комахи точно не підійдуть до їжі.

Ще один спосіб позбутися мурах — використовувати гвоздику. Потрібно взяти олію цієї рослини й змішати її з водою у пропорції 1:1. Потім перелити в розпилювач і обприскати простір навколо столу з їжею.

Аромат лаванди не тільки відлякує мурах, а й комарів, мух та кліщів. До того ж лаванду можна посадити, щоби ароматизувати терасу чи балкон.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися мух за допомогою пастки. Зробити її можна із підручних інструментів.