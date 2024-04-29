Не тільки для додавання в їжу: як очистити злив кетчупом

Чудернацький дієвий лайфхак

Прочистка зливного отвору — справа не з легких та приємних. Однак робити це необхідно, адже в іншому випадку він має неестетичний вигляд і робить раковину неохайною. Агресивні хімікати краще не використовувати на кухні, а прості доступні засоби — ідеальний засіб для цього. Раніше ми розповідали, який лайфхак з прочистки труб не спрацює і призведе до потопу, а тепер ділимося, як очистить злив кетчуп.

Цей лайфхак чудернацький, але ефективний та дієвий. Ви витратите кілька гривень на кетчуп і максимум 15 хвилин вільного часу. Ним поділилися на виданні The Sun.

Як прочистити злив кетчупом

Наносимо кетчуп на зливний отвір товстим шаром. Залишаємо на 10 хвилин. Змочуємо губку у теплій воді і витираємо. Промиваємо водою злив. Для кращого ефекту можна натерти отвір ганчіркою з мікрофібри. Так він буде блищати.

Як це працює

Кетчуп містить у собі кислоту, як роз’їдає бруд, а також нібито полірує поверхню. Томати й оцет пом’якшують і дозволяють позбутися від тьмяних плям на металі. Таким чином можна очистити злив у ванній.

Раніше "Телеграф" розповідав, як видалити вм’ятини від ніжок меблів на килимі. Ми назвали найдієвіший лайфхак.