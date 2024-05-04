Зі сміттєвого відра буде пахнути: що туди покласти

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Навіть у найбільш відповідальних господинь зі сміттєвого відра пахне далеко не фіалками. І це не дивно, адже туди ми викидаємо відходи від овочів чи м'яса, а також пластикові пакети чи пляшки з-під молочки.

Прибрати неприємний запах частково допоможуть сміттєві пакети, які дехто надіває неправильно. Або ж — старі дідівські методи, інформують на порталі "Ukr.Media".

Як прибрати неприємний запах зі сміттєвого відра

Перш за все можна скористатися старим, але перевіреним часом методом — вистелити дно відра газетами або будь-яким іншим папером, а зверху викласти пакет для сміття. Папір ефективно поглине надлишок вологи, запобігаючи появі неприємних запахів.

Чудовим рішенням стане використання деревного наповнювача, що зазвичай призначається для котячих лотків. Його високі поглинаючі властивості надійно нейтралізують навіть найстійкіші запахи. Просто насипте трохи наповнювача на дно відра для сміття, а потім застеліть пакет для збору відходів. У випадку рідини, наповнювач повністю її поглине, запобігаючи розповсюдженню неприємних ароматів.

Ще один варіант — використання ефірних олій. Достатньо покласти на дно ватний диск, змочений у кількох краплях вашої улюбленої ефірної олії. Ця проста хитрість не лише нейтралізує неприємні запахи, але й наповнить повітря в кімнаті приємним ароматом.

Раніше ми писали, як позбутися затхлого запаху на кухні. Дотримання правил прибирання зведе до мінімуму утворення цвілі та грибка, а разом з ними й неприємних запахів.