Як змусити павуків забратися з квартири: достатньо використати один запах

Павуки не переносять сильний запах цієї рослини

У теплі місяці в оселях з’являється більше непроханих гостей у вигляді павуків, які, здається, всюдисущі. Але не поспішайте використовувати хімічні репеленти для позбавлення від них, адже існує ефективна натуральна альтернатива — павуків відлякують певні запахи.

Щоб вигнати павуків з дому, застосуйте пораду з використанням лаванди. Ці небажані гості не виносять насиченого аромату цієї рослини, пише express.

Ефірна олія лаванди — чудовий засіб у боротьбі з павуками. Запах цієї олії, завдяки своїм активним компонентам, не подобається восьминогим "гостям". Застосування його в домі не тільки надає приємного аромату, а й ефективно відлякує павуків, і при цьому не вимагає витрат на купівлю хімічних репелентів з магазину.

Лаванда може бути ефективним засобом відлякування павуків, незалежно від того, чи використовується вона у свічках, ароматичних паличках або ефірних оліях, оскільки всі ці варіанти забезпечують сильний аромат. Застосування такого засобу дуже просте: додайте 15-20 крапель лавандової ефірної олії в розпилювач, наповнений водою, і рівномірно розпорошіть розчин, що вийшов, по всьому домі.

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