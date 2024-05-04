Из мусорного ведра будет пахнуть: что туда положить

Этот лайфхак вам понадобится

Даже у самых ответственных хозяек из мусорного ведра пахнет далеко не фиалками. И неудивительно, ведь туда мы выбрасываем отходы от овощей или мяса, а также пластиковые пакеты или бутылки из-под молочки.

Убрать неприятный запах частично помогут мусорные пакеты, которые некоторые надевают неправильно. Или же старые дедовские методы, информируют на портале "Ukr.Media".

Как убрать неприятный запах из мусорного ведра

Прежде всего можно воспользоваться старым, но проверенным временем методом – выстелить дно ведра газетами или любой другой бумагой, а сверху выложить мусорный пакет. Бумага эффективно поглотит избыток влаги, предотвращая появление неприятных запахов.

Прекрасным решением станет использование древесного наполнителя, обычно назначаемого для кошачьих лотков. Его высокие поглощающие свойства надежно нейтрализуют даже самые стойкие запахи. Просто насыпьте немного наполнителя на дно мусорного ведра, а затем застелите пакет для сбора отходов. В случае попадания жидкости наполнитель полностью ее поглотит, предотвращая распространение неприятных ароматов.

Еще один вариант – использование эфирных масел. Достаточно положить на дно ватный диск, смоченный в нескольких каплях вашего любимого эфирного масла. Эта простая уловка не только нейтрализует неприятные запахи, но и наполнит воздух в комнате приятным ароматом.

Раньше мы писали, как избавиться от затхлого запаха на кухне. Соблюдение правил уборки сведет к минимуму образование плесени и грибка, а вместе с ними и неприятных запахов.