Зроблять все за вас: три засоби для ефективного очищення унітазу

Копійчані засоби видалять найстрашніший наліт

Підтримувати чистоту туалету може бути непросто, особливо якщо врахувати, що це одне з місць, що найчастіше використовуються в будинку. Унітаз постійно піддається впливу бактерій та неприємних запахів. І навіть якщо регулярно його чистити, згодом на поверхні можна помітити жовті відкладення. Це пов’язано з мінералами та іншими речовинами у воді.

Якщо засоби з магазину побутової хімії не справляються з такими плямами на унітазі, спробуйте використати один з альтернативних засобів, який можна приготувати навіть за 2 хвилини. Вони не лише доступні, а й ефективно очищають поверхню.

Як почистити унітаз

Оцет, харчова сода та лимон – ефективна комбінація. Змішайте склянку білого оцту, дві столові ложки харчової соди та лимонний сік. Вилийте цей розчин в унітаз і залиште на 30 хвилин. Потім візьміть щітку та енергійно потріть.

Харчова сода і перекис водню також допоможуть позбавитися жовтих плям на унітазі. Змішайте 100 г харчової соди з двома столовими ложками перекису водню до отримання пасти. Нанесіть суміш на плями та залиште на 20 хвилин. Потім протріть забруднення щіткою та змийте залишки засобу.

Борна кислота (бура) також може бути дуже ефективним способом очищення, дезінфекції та видалення плям з унітаза. Необхідно розсипати дві чашки борної кислоти по всьому унітазу і потерти йоржиком. Для максимальної ефективності рекомендується залишити засіб діяти всю ніч. Вранці залишиться просто спустити воду в унітазі та потерти його йоржиком.

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