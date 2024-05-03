Сделают все за вас: три средства для эффективной очистки унитаза

Копеечные средства удалят самый страшный налет

Поддерживать чистоту туалета может быть непросто, особенно если учесть, что это одно из наиболее часто используемых мест в доме. Унитаз постоянно подвергается воздействию бактерий и неприятных запахов. И даже если регулярно его чистить, со временем на поверхности можно заметить желтые отложения. Это связано с минералами и другими веществами в воде.

Если средства из магазина бытовой химии не справляются с такими пятнами на унитазе, попробуйте использовать одно из альтернативных средств, которое даже можно приготовить буквально за 2 минуты. Они не только доступны, но и эффективно очищают поверхность.

Как почистить унитаз

Уксус, пищевая сода и лимон — эффективная комбинация. Смешайте стакан белого уксуса, две столовые ложки пищевой соды и лимонный сок. Вылейте этот раствор в унитаз и оставьте на 30 минут. Затем возьмите щетку и энергично потрите.

Пищевая сода и перекись водорода также помогут избавиться от желтых пятен на унитазе. Смешайте 100 граммов пищевой соды с двумя столовыми ложками перекиси водорода до получения пасты. Нанесите смесь на пятна и оставьте на 20 минут. Затем протрите загрязнения щеткой и смойте остатки средства.

Борная кислота (бура) также может быть очень эффективным способом очистки, дезинфекции и удаления пятен с унитаза. Необходимо рассыпать две чашки борной кислоты по всему унитазу и потереть ершиком. Для наибольшей эффективности рекомендуется оставить средство действовать всю ночь. Утром останется просто спустить воду в унитазе и потереть его ершиком.

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