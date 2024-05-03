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Сделают все за вас: три средства для эффективной очистки унитаза

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Санузел будет безупречно чистым
Санузел будет безупречно чистым. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Копеечные средства удалят самый страшный налет

Поддерживать чистоту туалета может быть непросто, особенно если учесть, что это одно из наиболее часто используемых мест в доме. Унитаз постоянно подвергается воздействию бактерий и неприятных запахов. И даже если регулярно его чистить, со временем на поверхности можно заметить желтые отложения. Это связано с минералами и другими веществами в воде.

Если средства из магазина бытовой химии не справляются с такими пятнами на унитазе, попробуйте использовать одно из альтернативных средств, которое даже можно приготовить буквально за 2 минуты. Они не только доступны, но и эффективно очищают поверхность.

Как почистить унитаз

Уксус, пищевая сода и лимон — эффективная комбинация. Смешайте стакан белого уксуса, две столовые ложки пищевой соды и лимонный сок. Вылейте этот раствор в унитаз и оставьте на 30 минут. Затем возьмите щетку и энергично потрите.

Пищевая сода и перекись водорода также помогут избавиться от желтых пятен на унитазе. Смешайте 100 граммов пищевой соды с двумя столовыми ложками перекиси водорода до получения пасты. Нанесите смесь на пятна и оставьте на 20 минут. Затем протрите загрязнения щеткой и смойте остатки средства.

Борная кислота (бура) также может быть очень эффективным способом очистки, дезинфекции и удаления пятен с унитаза. Необходимо рассыпать две чашки борной кислоты по всему унитазу и потереть ершиком. Для наибольшей эффективности рекомендуется оставить средство действовать всю ночь. Утром останется просто спустить воду в унитазе и потереть его ершиком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как освежить многоразовые тряпки для уборки. Это натуральное средство поможет убрать неприятный запах и загрязнения.

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#Уборка #Унитазы #Туалет #Лайфхак