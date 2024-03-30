Красиві ідеї: як прикрасити великодній кошик і що туди покласти (фото)

Навіщо купувати дорогий варіант, якщо все можна зробити своїми руками

На носі церковне свято Великдень 2024, і християни активно готуються до цього важливого свята. Зараз актуальний час задуматися про святковий кошик для великодніх яєць та пасок. Можна придбати готовий варіант з прикрасами, а можна самостійно прикрасити кошик своїми руками.

Великодні звичаї, що знаходяться в основі багатовікових традицій, включають важливий ритуал освячення продуктів, призначених для великоднього застілля. Для цього віряни несуть кошики до церкви кимось із членів родини. "Телеграф" ділиться ідеями гарного прикрашання великодніх кошиків, а також розповість, чим наповнити його перед походом до церкви.

Пасхальний кошик з квітами

Прикрасьте великодній кошик свіжими або штучними квітами, закріпивши їх з використанням дроту, або вставивши в переплетення кошика.

Пасхальний кошик в етностилі

Зробіть декор кошика в українському стилі. Це може включати квіткові композиції у вигляді соняшників, маків та колосків пшениці. Не забуваємо і про традиційний український вишитий рушник.

Великодній кошик із "спідницею"

Унікальний спосіб прикрасити великодній кошик – це вбрати його в "спідницю". Просто візьміть тканину, можна фатин, і прикріпіть його вздовж краю кошика.

Кошик на Великдень 2024 з вербою

Один простий, але ефективний спосіб використати гілки верби. Їх можна закріпити на ручці корзини або просто покласти усередину.

Що покласти до великоднього кошика 2024

Попри те, що цього року великодній кошик виходить дорожчим, багато християн намагаються наповнити його найтрадиційнішими продуктами харчування. Тут також існують звичаї та правила. На освячення до церкви завжди заведено приносити певні продукти:

Паска. Вона є невід’ємним атрибутом церемонії Світлого Воскресіння. Крім великоднього хліба можна також приносити булочки, пиріжки та печиво.

Крашанки , писанки . Другий обов’язковий атрибут Великодня – оздоблені яйця. Ви можете використовувати декоративні наклейки або розписи харчовими фарбами. На освячення приноситься по парі яєць на кожного члена сім’ї, які потім стають частиною великоднього сніданку.

, . Другий обов’язковий атрибут Великодня – оздоблені яйця. Ви можете використовувати декоративні наклейки або розписи харчовими фарбами. На освячення приноситься по парі яєць на кожного члена сім’ї, які потім стають частиною великоднього сніданку. Молочні продукти . Можна вибрати масло, сир, кисломолочний сир або сирну паску. Традиційно вони оздоблюються хрестом зверху.

. Можна вибрати масло, сир, кисломолочний сир або сирну паску. Традиційно вони оздоблюються хрестом зверху. М’ясні вироби . Це різні види ковбас, сала, буженини, балика та інших копченостей.

. Це різні види ковбас, сала, буженини, балика та інших копченостей. Свічка . Ви можете застромити її в паску або просто тримати в руках під час освячення. Однак не забудьте запалити її на святковому столі, коли повернетесь додому.

. Ви можете застромити її в паску або просто тримати в руках під час освячення. Однак не забудьте запалити її на святковому столі, коли повернетесь додому. Крім того, в кошик можна покласти хрін, будь-яку крупу, мак чи сіль.

Раніше "Телеграф" публікував список храмів ПЦУ, в яких можна цього року у Києві можна освятити пасхальні частування. Це можна зробити в різних районах столиці.