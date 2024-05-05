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З Днем акушерки 2024! Красиві привітання у віршах, листівки та картинки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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5 травня акушерки відзначають своє професійне свято
5 травня акушерки відзначають своє професійне свято. Фото Freepik

Подякуйте тому, хто допомагає з’явитися на світ новому життю

Сьогодні у Світле Христове Воскресіння відзначають своє професійне свято — акушерки. Це люди, завдяки дбайливим рукам яких багато хто з нас з’явився на світ.

Міжнародний день акушерки (International Midwives’ Day) відзначається щороку 5 травня. Пропозиція про проведення свята виникла на конференції Міжнародної асоціації акушерок у Нідерландах у 1987 році. Офіційний статус цей день набув лише 1992 року, а сьогодні він відзначається більш ніж у 50 країнах, у тому числі й в Україні.

Основна мета свята полягає в тому, щоб наголосити на важливості роботи акушерок. Важко переоцінити значущість цієї професії, оскільки життя та здоров’я матері і дитини часто залежать від досвіду, знань та навичок акушерки.

У Міжнародний день акушерки "Телеграф" зробив добірку гарних листівок та віршів, щоб ви могли привітати своїх знайомих із їхнім професійним святом. Побажайте їм найкращого цього особливого дня!

листівка вітаю з міжнародним днем акушерки
Фото: canva.com

Ти крихітне, маленьке життя,

Підхоплюєш добрими руками,

Бажаємо, щоб мрії твої збувались,

Хай життя обдарує щастям і квітками!

З Днем акушерки! Скільком малюкам

На світ ти допомагала з’явитися!

Спасибі від дітей, від тат і мам,

Добро нехай повернеться тобі сторицею!

листівка з міжнародним днем акушерки
Фото: canva.com

Лелеки наших діточок

Прямо в руки вам вручають.

Видно, дуже птахи ці

Вірять вам і поважають.

Ми від них не відстаємо,

Акушеркам гімн співаємо:

Щастя вам і процвітання,

Миру, добробуту бажаємо!

картинка з міжнародним днем акушерки
Фото: canva.com

Працівники медицини,

Помічники нових мам,

Прийміть вітання,

Подарунки — це Вам!

Бажаємо Вам здоров’я,

Захмарних зарплат,

Хай ладиться робота,

І вдома буде лад!

листівка дякуємо за вашу працю акушерки
Фото: canva.com

День акушерів сьогодні відзначимо,

Радісний, світлий і сонячний день.

Ти бачиш щодень, як народжуються діти.

Ти допомагаєш їм прийти в світ людей.

Нехай доля тебе любить, плекає,

Оберігає від бід і невдач.

Твоє серце теплотою зігріє

В мить, коли чується первістка плач.

Раніше "Телеграф" розповідав, що травень щедрий на святкові дні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат в останній весняний місяць.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Міжнародний день акушерки #День акушерки