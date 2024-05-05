З Днем акушерки 2024! Красиві привітання у віршах, листівки та картинки

Подякуйте тому, хто допомагає з’явитися на світ новому життю

Сьогодні у Світле Христове Воскресіння відзначають своє професійне свято — акушерки. Це люди, завдяки дбайливим рукам яких багато хто з нас з’явився на світ.

Міжнародний день акушерки (International Midwives’ Day) відзначається щороку 5 травня. Пропозиція про проведення свята виникла на конференції Міжнародної асоціації акушерок у Нідерландах у 1987 році. Офіційний статус цей день набув лише 1992 року, а сьогодні він відзначається більш ніж у 50 країнах, у тому числі й в Україні.

Основна мета свята полягає в тому, щоб наголосити на важливості роботи акушерок. Важко переоцінити значущість цієї професії, оскільки життя та здоров’я матері і дитини часто залежать від досвіду, знань та навичок акушерки.

У Міжнародний день акушерки "Телеграф" зробив добірку гарних листівок та віршів, щоб ви могли привітати своїх знайомих із їхнім професійним святом. Побажайте їм найкращого цього особливого дня!

Ти крихітне, маленьке життя,

Підхоплюєш добрими руками,

Бажаємо, щоб мрії твої збувались,

Хай життя обдарує щастям і квітками!

З Днем акушерки! Скільком малюкам

На світ ти допомагала з’явитися!

Спасибі від дітей, від тат і мам,

Добро нехай повернеться тобі сторицею!

Лелеки наших діточок

Прямо в руки вам вручають.

Видно, дуже птахи ці

Вірять вам і поважають.

Ми від них не відстаємо,

Акушеркам гімн співаємо:

Щастя вам і процвітання,

Миру, добробуту бажаємо!

Працівники медицини,

Помічники нових мам,

Прийміть вітання,

Подарунки — це Вам!

Бажаємо Вам здоров’я,

Захмарних зарплат,

Хай ладиться робота,

І вдома буде лад!

День акушерів сьогодні відзначимо,

Радісний, світлий і сонячний день.

Ти бачиш щодень, як народжуються діти.

Ти допомагаєш їм прийти в світ людей.

Нехай доля тебе любить, плекає,

Оберігає від бід і невдач.

Твоє серце теплотою зігріє

В мить, коли чується первістка плач.

Раніше "Телеграф" розповідав, що травень щедрий на святкові дні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат в останній весняний місяць.