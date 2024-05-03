Листівки до Великодня 2024: красиві привітання до свята у картинках

Теплі слова на найсвітліше весняне свято для вас та ваших близьких

Великдень, також відомий як Світле Христове Воскресіння, є одним з найважливіших християнських свят, що відзначається на честь воскресіння Ісуса Христа. Ця подія відіграє головну роль у біблійній історії. Слід зазначити, що день святкування Великодня змінюється щороку. 2024 року православні християни східного обряду відзначають свято 5 травня.

Цього священного дня у церквах відбуваються святкові служби, і християни збираються, щоб освятити свої великодні кошики. У них поміщають паски, писанки, ковбаси, олію та свічки. Деякі також кладуть фрукти, овочі та алкоголь для освячення, проте це не найкращий варіант. Виняток становить лише червоне церковне вино (кагор).

"Телеграф" підготував для читачів найкрасивіші привітання з Великоднем 2024 з теплими побажаннями, які неодмінно подарують святкову атмосферу вашим друзям та близьким у пасхальне свято.

Привітання з Великоднем 2024: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" публікував список храмів ПЦУ, в яких можна цього року у Києві освятити великодній кошик. Це можна зробити у різних районах столиці.