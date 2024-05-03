Солнце, но температурные качели в Киеве: насколько может похолодать в эти дни

Иногда порывы ветра будут достигать сильных 11 м/с

Начало недели баловало столицу Украины комфортной погодой. По словам синоптиков, до ее конца не стоит готовиться к непогоде, но иногда прогнозируются порывы ветра и колебания температуры.

Как говорится на сайте Meteofor, минимальная дневная температура предполагается в субботу, а максимальная – в воскресенье. В этот период показатели будут в пределах 18…23 градуса тепла.

В пятницу, 3 мая, ожидается солнечная погода и тепло. Показатели термометров днем зафиксируются около +20 градусов. Ночью показывали до +12 °C. Максимальные порывы ветра прогнозируются с утра и до позднего вечера – свежие 8-9 м/с.

На следующий день, 4 мая, предполагается небольшая облачность в обед и понижение температуры. Температура днем составит около 18 градусов тепла. Ночью термометры снизятся до +7°C. В течение суток мощность ветров не будет превышать умеренных 6 м/с.

Последний день недели, 5 мая, из трех суток прогнозируется самым теплым. Во второй половине суток на небо набегут тучи. В воскресенье днем отметки термометров покажут +23 градуса. Ночью будет +10°C. С утра и до позднего вечера ожидаются сильнейшие порывы ветра – свежие-сильные 8-11 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Пасху в Украине похолодает. Известный синоптик Игорь Кибальчич поделился своим прогнозом на первую неделю мая.