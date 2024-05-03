В Україну йдуть заморозки, шести областям приготуватись: прогноз погоди до кінця тижня

Також на Великдень місцями пройдуть грозові дощі

Початок травня принесе в Україну похолодання, у кількох областях прогнозуються заморозки. Найбільше зниження температури буде відчутним у північних та північно-східних областях.

До того ж, за прогнозами Українського гідрометцентру, на Великдень, 5 травня, в деяких областях пройдуть дощі з грозами. У п’ятницю, 3 травня, опадів не очікується, мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 16 до 26 градусів зі знаком "плюс".

У суботу, 4 травня, в Україні також буде сухо. У нічний час синоптики обіцяють +2м+14 градусів, найхолодніше буде у Луганській області. Вдень очікується 12-24 градуси вище за нуль. Водночас в Укргідрометцентрі попередили про заморозки у шести областях.

"Вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться в повідомленні.

У великодню неділю, 5 травня, дощі з грозами пройдуть у Харківській, Сумській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях, на Закарпатті та Волині. На решті території країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують 2-12 градусів тепла, вдень очікується +16 +24 градуси.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві 3-4 травня. У столиці стане прохолодніше.