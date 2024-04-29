Лайфхак з маминих журналів: як видалити вм’ятини від ніжок меблів на килимі

Цей спосіб точно спрацює

Господині точно стикалися з проблемою, коли меблі залишають сліди та вм’ятини на килимовому покритті підлоги. Як виявилось, цю проблему дуже легко вирішити. "Телеграф" вже розповідав, як почистити штори прямо на карнизі, а сьогодні ділиться порадами, як прибрати вм’ятини від ніжок меблів з килима.

Ці корисні поради для господарок ми знайшли в одному зі старих випусків журналу "Ліза". Такі підказки точно допоможуть швидко і ефективно упорядкувати домашні килими.

Все, що вам знадобиться, щоб вирівняти ворс килима від вм’ятин, це лід та м’яка щітка. Просто покладіть шматочки льоду на вм’ятини та нерівності. Залишіть, щоб лід розтанув, а вода після нього висохла.

Після цього візьміть м’яку щітку і пройдіться нею по ворсу килима, тоді він швидко вирівняється. Також для цього можна використовувати пилосос. Після такої процедури вм’ятин не буде і килим буде рівномірним та гладким.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибирати та доглядати за люстрами, торшерами та бра. Ці підказки та лайфхаки точно допоможуть швидко та ефективно прибирати предмети "електричного" декору.