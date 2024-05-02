Телефон упал в воду – не беда: что делать со смартфоном, если тот "поплавал"
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Дешевые методы помогут вернуть гаджет
Наша техника может подвести нас в самый ненужный момент. Когда смартфон упал в воду, важно действовать оперативно, чтобы сохранить работоспособность устройства.
Что делать, если телефон намок или упал в воду и как сохранить его работоспособность, если нет возможности обратиться к ремонтному сервису? "Телеграф" расскажет пошагово, как поступать в таком случае.
Что делать в первую очередь, если телефон упал в воду:
- Быстро вытаскиваем его из жидкости;
- Снимаем чехол, чтобы ничто не препятствовало испарению влаги;
- Если при падении в воду телефон включен, необходимо его выключить;
- Далее вынимаем аккумулятор (если он съемный), SIM-карту и SD-карту для того, чтобы влага могла испариться со всех уголков. Кстати, карты можно протереть спиртом во избежание окисления. На исправность это не повлияет;
- Можно легко потрясти телефон, чтобы вода, если она проникла внутрь, вылилась наружу.
Варианты просушки телефона, если тот упал в воду:
- Самый распространенный и один из лучших методов просушки телефона от воды – поместить гаджет в рис. Рис абсорбирует жидкость.
- Также хорошим вариантом для просушки телефона является силикагель. Лучше всего подержать там телефон не менее суток.
- Для владельцев iPhone хорошим другом станут специальные программы, такие как Sonic. Sonic имеет частоту 258-1100 Гц и при включении на 160-170 Гц подает сигнал синусоидального типа, способный выталкивать попавшую в динамик аппарата жидкость.
- Если у вас дома есть кот – то вы точно знаете о наполнителе для кошачьих лотков. Он тоже может помочь в просушивании гаджета: воспользуйся им, равно как рисом или силикагелем.
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