Телефон упал в воду – не беда: что делать со смартфоном, если тот "поплавал"

Дешевые методы помогут вернуть гаджет

Наша техника может подвести нас в самый ненужный момент. Когда смартфон упал в воду, важно действовать оперативно, чтобы сохранить работоспособность устройства.

Что делать, если телефон намок или упал в воду и как сохранить его работоспособность, если нет возможности обратиться к ремонтному сервису? "Телеграф" расскажет пошагово, как поступать в таком случае.

Что делать в первую очередь, если телефон упал в воду:

Быстро вытаскиваем его из жидкости; Снимаем чехол, чтобы ничто не препятствовало испарению влаги; Если при падении в воду телефон включен, необходимо его выключить; Далее вынимаем аккумулятор (если он съемный), SIM-карту и SD-карту для того, чтобы влага могла испариться со всех уголков. Кстати, карты можно протереть спиртом во избежание окисления. На исправность это не повлияет; Можно легко потрясти телефон, чтобы вода, если она проникла внутрь, вылилась наружу.

Варианты просушки телефона, если тот упал в воду:

Самый распространенный и один из лучших методов просушки телефона от воды – поместить гаджет в рис. Рис абсорбирует жидкость.

Также хорошим вариантом для просушки телефона является силикагель. Лучше всего подержать там телефон не менее суток.

Для владельцев iPhone хорошим другом станут специальные программы, такие как Sonic. Sonic имеет частоту 258-1100 Гц и при включении на 160-170 Гц подает сигнал синусоидального типа, способный выталкивать попавшую в динамик аппарата жидкость.

Если у вас дома есть кот – то вы точно знаете о наполнителе для кошачьих лотков. Он тоже может помочь в просушивании гаджета: воспользуйся им, равно как рисом или силикагелем.

Ранее Телеграф писал, как перезагрузка телефона влияет на работу смартфона.