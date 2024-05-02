Кориця позбавить цвілі та грибка в саду: ось як її потрібно використовувати

Використовуйте інтенсивний аромат та антибактеріальні властивості спеції для саду

Використання кориці у саду має кілька переваг. Деякі шкідники не переносять аромату цієї спеції, а ще її можна використовувати для загоєння ран на рослинах. У той час, як покупні засоби містять агресивні речовини й можуть нашкодити деяким рослинам та живим істотам на ділянці, кориця абсолютно безпечна.

Про те, як використовувати корицю проти плісняви та грибкових захворювань рослин, пише Utopia.

Як приготувати розчин кориці для саду

Ароматна спеція допоможе захистити рослини, якщо вони уражені пліснявою чи сірою гниллю. Використання розчину кориці може допомогти запобігти появі плісняви або вилікувати зараження, що вже існують.

Приготування:

Додайте 1 столову ложку порошку кориці до 5 літрів теплої води та перемішайте.

Дайте суміші постояти кілька годин, щоб вона настоялась.

Настоєм кориці поливайте з лійки заражений ґрунт, або обприскуйте уражене листя рослин.

Корицю можна використовувати й для кімнатних рослин, якщо у вазонах з’явилася пліснява. Або полийте ґрунт розчином кориці, або посипте спецією прямо на ділянки з цвіллю.

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