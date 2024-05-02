Корица избавит от плесени и грибка в саду: вот как ее нужно использовать

Используйте интенсивный аромат и антибактериальные свойства специи для сада

Использование корицы в саду имеет несколько преимуществ. Некоторые вредители не переносят аромат этой специи, а еще ее можно использовать для заживления ран на растениях. В то время как покупные средства содержат агрессивные вещества и могут навредить некоторым растениям и живым существам на участке, корица абсолютно безопасна.

О том, как использовать корицу против плесени и грибковых заболеваний растений, пишет Utopia.

Как приготовить раствор корицы для сада

Ароматная специя поможет защитить растения, если они поражены плесенью или серой гнилью. Использование раствора корицы может помочь предотвратить появление плесени или вылечить существующие заражения.

Приготовление:

Добавьте 1 столовую ложку порошка корицы в 5 литров теплой воды и перемешайте.

Дайте смеси постоять несколько часов, чтобы она настоялась.

Настоем корицы поливайте из лейки зараженную почву, либо опрыскивайте пораженные листья растений.

Корицу также можно использовать и для комнатных растений, если в вазонах появилась плесень. Либо полейте почву раствором корицы, либо посыпьте специей прямо на заплесневелые участки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дни подходят для посадки огурцов в открытый грунт. А также о том, как сделать, чтобы семена точно взошли.