Вам допоможе олія та спирт: як відмити сліди скотчу зі скла

Ми поділимось з вами дієвими лайфхаками очищення скла від скотчу.

Скотч – це незамінний помічник у побуті, який використовується для фіксування різних предметів. Проте, часто після його зняття на склі залишаються неприємні клейові сліди, які псують естетичний вигляд та ускладнюють огляд. Також, ми писали, як відмити вікна без розводів.

Не варто засмучуватися, адже існує багато простих та ефективних методів, які допоможуть вам без проблем позбутися цих плям.

1. Олія

Олія – це один з найдоступніших та найефективніших способів видалити сліди від скотчу.

Нанесіть трохи рослинної олії на ватний диск або ганчірку.

Акуратно протріть пляму.

Залиште на декілька хвилин, щоб олія розчинила клей.

Видаліть залишки олії чистою ганчіркою.

Порада: Для кращого ефекту можна використовувати підігріту олію.

2. Спирт

Спирт – це ще один дієвий метод для видалення клейових плям.

Нанесіть трохи спирту на ватний диск або ганчірку.

Протріть пляму.

Залиште на декілька хвилин.

Видаліть залишки спирту чистою ганчіркою.

Порада: Для видалення стійких плям можна використовувати етиловий або ізопропіловий спирт.

3. Фен

Фен – це швидкий та зручний спосіб позбутися слідів від скотчу.

Нагрійте фен на мінімальному режимі.

Направте струмінь гарячого повітря на пляму.

Клей під впливом тепла розм'якшиться.

Акуратно видаліть розм'якшений клей чистою ганчіркою.

Порада: Не використовуйте занадто високу температуру, адже це може пошкодити скло.

4. Ластик

Ластик – це простий та бюджетний варіант для видалення слідів від скотчу.

Використовуйте канцелярський ластик або спеціальний ластик для видалення клейових плям.

Акуратно зітріть пляму.

Видаліть крихту ластику чистою ганчіркою.

Порада: Для стійких плям можна використовувати ластик з більшою абразивністю.

5. Миючі засоби

Існують спеціальні миючі засоби, які призначені для видалення клейових плям.

Нанесіть трохи миючого засобу на пляму.

Залиште на декілька хвилин.

Видаліть миючий засіб чистою ганчіркою.

Порада: Перед використанням миючого засобу обов'язково прочитайте інструкцію та переконайтеся, що він підходить для чищення скла.

6. Народні методи

Окрім вищезгаданих методів, існують й інші народні способи видалити сліди від скотчу:

Сода: Змішайте трохи соди з водою до утворення кашки. Нанесіть кашку на пляму, залиште на декілька хвилин, а потім видаліть чистою ганчіркою.

Змішайте трохи соди з водою до утворення кашки. Нанесіть кашку на пляму, залиште на декілька хвилин, а потім видаліть чистою ганчіркою. Зубна паста: Нанесіть трохи зубної пасти на пляму, залиште на декілька хвилин, а потім видаліть чистою ганчіркою.

Нанесіть трохи зубної пасти на пляму, залиште на декілька хвилин, а потім видаліть чистою ганчіркою. Оцет: Змішайте оцет з водою в рівних пропорціях. Нанесіть розчин на пляму, залиште на декілька хвилин, а потім видаліть чистою ганчіркою.

Пам'ятайте:

Перед використанням будь-якого методу рекомендується протестувати його на невеликій непомітній ділянці скла.

Не використовуйте абразивні чистячі засоби, адже вони можуть подряпати скло.

Не використовуйте агресивні хімічні речовини, адже вони можуть пошкодити скло.

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