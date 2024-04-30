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Миємо вікна без розводів: які копійчані засоби для цього потрібні

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Вікторія Козар Вікторія Козар
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Чищення вікон народними засобами
Чищення вікон народними засобами. Фото Freepik

Скло блищатиме чистотою завдяки деяким хитрощам

Здавалося б, помити вікна — не така вже й складна справа. Однак, буває, що магазинні засоби для чищення скла виявляються неефективними. Тут у нагоді стануть прості народні засоби.

Щоб якісно відполірувати скло, вам треба приготувати один простий розчин, пише Ukr.media. Візьміть 5 крапель йоду та розведіть їх у 1 літрі води. Вмочуйте у рідині паперові рушнички та вимивайте вікна. Якщо вони дуже брудні — потрібно це зробити двічі. Після цього все треба витерти насухо.

Експерти також радять використовувати для чищення саме дистильовану воду, а не звичайну. Бо водопровідна вода — зазвичай є більш жорсткою через свій склад. Перед тим, як мити вікна, їх треба протерти губкою, заздалегідь змоченою у дистильованій воді.

Замість покупних засобів для чищення скла, візьміть звичайний оцет. Розбавте речовину з водою у пропорції 1:1 та перелийте у розпилювач. Оприскуйте скло та чистіть його.

Після того, як закінчили мити вікно, важливо витерти його насухо. І тут багато людей допускають помилку: починають витирати скло рушником або бавовняною ганчіркою. Але проблема в тому, що вони залишатимуть маленькі ворсинки на поверхнях.

Раніше використовували газету у цій справі, але зараз є вдала альтернатива — серветки з мікрофібри. Така річ добре вбере зайву вологу та видалить усі сліди від води.

Нещодавно "Телеграф" писав, як почистити унітаз за допомогою фольги. Візьміть ще господарське мило та зубну пасту. Цей метод — дуже простий, але водночас мега ефективний.

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#Вікна #Лайфхак