Рушники будуть як нові: з чим їх випрати

Є один цікавий метод, як повернути білизну рушникам

Кожна господиня в певний момент зіштовхується з проблемою, коли білі рушники виглядають жовтуватими і потертими. Зазвичай у такій ситуації їх просто викидають. Однак, не поспішайте це робити. Випрати рушники можна так, що вони знову матимуть свіжий вигляд.

Існує один цікавий метод прання, який називається японським, пише Ukr.media. Він продемонстрував себе ефективним у поверненні білизни речам. Насамперед рушники треба замочити в одному розчині.

Для цього знадобляться 2 столові ложки гірчичного порошку, столова ложка рослинної олії та 1 ложка оцту. Усе це слід розбавити в 10 літрах гарячої води. Туди треба покласти рушники на 12 годин.

Після цього рушники слід ретельно пополоскати. Однак, спершу в дуже холодній воді, а потім навпаки — у гарячій. Якщо все зробити правильно, то жовтизна виведеться з рушників. Вони набудуть свіжого вигляду та відновлять свою білизну. Обов'язково спробуйте такий метод і побачите відмінний результат.

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