Полотенца будут как новые: с чем их постирать

Есть один интересный метод, как вернуть белизну полотенцам

Каждая хозяйка в определенный момент сталкивается с проблемой, когда белые полотенца выглядят желтоватыми и потертыми. Обычно в такой ситуации их просто выбрасывают. Однако не спешите это делать. Выстирать полотенца можно так, что они снова будут выглядеть свежими.

Существует один интересный метод стирки, который называется японским, пишет Ukr.media. Он продемонстрировал себя эффективным в возвращении белизны вещам. В первую очередь полотенца нужно замочить в одном растворе.

Для этого понадобятся 2 столовых ложки горчичного порошка, столовая ложка растительного масла и 1 ложка уксуса. Все это следует разбавить в 10 литрах горячей воды. Туда нужно положить полотенца на 12 часов.

После этого полотенца следует тщательно полоскать. Однако сначала в очень холодной воде, а затем наоборот — в горячей. Если все сделать правильно, то желтизна выведется из полотенец. Они обретут свежий вид и восстановят свою белизну. Обязательно попробуйте такой метод и увидите отличный результат.

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