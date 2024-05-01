Таропрогноз на 2 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У четвер, 2 травня 2024 року, деякі можуть зіткнутися з негативом та грубістю, тоді як у багатьох інших навпаки буде дуже теплий та добрий день.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на другий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Королева мечів, Туз жезлів, Двійка кубків

Перевернута Королева мечів

Зазвичай це королева сили та незалежності, проте перевернутою вона попереджає, що Ви у найближчому майбутньому можете зіткнутися з лицемірством, грубістю, невіглаством та підступністю, при цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви самі можете бути джерелом негативу.

Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також найближчим часом Вам може супроводжувати успіх і з’явитися якісь гроші. Нині чудовий час для прояву ініціативи.

Двійка кубків

Ще ця карта називається "Владика кохання", і вона означає, що скоро Ви можете зблизитися з кимось, перевести відносини на новий рівень. Проведіть час із близькими людьми, прислухайтеся до їхніх порад, і все складеться сприятливо для Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в травні за картами Таро.