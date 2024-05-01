Таропрогноз на 2 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 2 мая 2024 года, некоторые могут столкнуться с негативом и грубостью, в то время как у многих других наоборот будет очень теплый и хороший день.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Королева мечей, Туз жезлов, Двойка кубков

Перевернутая Королева мечей

Обычно это королева силы и независимости, однако перевернутой она предупреждает, что Вы в ближайшем будущем можете столкнуться с лицемерием, грубостью, невежеством и коварством, при этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете быть источником негатива.

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в ближайшее время Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Сейчас отличное время для проявления инициативы.

Двойка кубков

Еще эта карта называется "Владыка любви", и она означает, что скоро Вы можете сблизиться с кем-то, перевести отношения на новый уровень. Проведите время с близкими людьми, прислушивайтесь к их советам, и все сложится благоприятно для Вас.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в мае по картам Таро.