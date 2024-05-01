Заваріть чай — і відправте пакетик в унітаз: незвичайний лайфхак позбавить вас кількох проблем

Бюджетне вирішення неприємних ситуацій

Один із найпопулярніших гарячих напоїв у світі — чай. Його п’ють, щоб насолодитися смаком, зігрітися чи навіть залучити удачу.

Як правило, після заварювання напою чайний пакетик вирушає на смітник. Однак мало хто здогадується, пакетик після заварювання можна використовувати для вирішення низки побутових проблем. Наприклад, у Китаї їх відправляють в унітаз. Навіщо це робиться, розповімо разом із "Главредом".

Навіщо відправляти чайний пакетик в унітаз

Виявляється, ця чудова хитрість здатна усунути жовтий наліт в унітазі. Для цього варто покласти чайні пакетики безпосередньо на жовтий наліт та залишити на кілька годин. Для кращого ефекту можна не забирати їх звідти всю ніч, а втрьох прибрати пакетики та пройтися по внутрішній поверхні унітаза йоржиком.

Однак видалення жовтого нальоту – не єдина причина, навіщо класти чайні пакетики в унітаз. Вони допоможуть також очистити унітаз від шкідливої мікрофлори та позбутися неприємного запаху.

Щоб прибрати неприємний запах у туалеті, потрібно просто вибирати чай з ароматичними добавками. Тоді унітаз не тільки сяятиме чистотою, але здивує приємними чайними ароматами.

Чайні пакетики допоможуть також прибрати неприємний запах із взуття. Ви позбавитеся неприємної проблеми одним рухом руки.