Заварите чай - и отправьте пакетик в унитаз: необычный лайфхак избавит вас от нескольких проблем

Бюджетное решение неприятных ситуаций

Один из самых популярных горячих напитков в мире — чай. Его пьют, чтобы насладиться вкусом, согреться или даже привлечь удачу.

Как правило, после заваривания напитка чайный пакетик отправляется в мусорку. Однако мало кто догадывается, пакетик после заваривания можно использовать для решения ряда бытовых проблем. Например, в Китае их отправляют в унитаз. Зачем это делается, расскажем вместе с "Главредом".

Зачем отправлять чайный пакетик в унитаз

Оказывается, эта замечательная хитрость способна устранить желтый налет в унитазе. Для этого стоит положить чайные пакетики непосредственно на желтый налет и оставить на несколько часов. Для лучшего эффекта можно не забирать их оттуда всю ночь, а утроим убрать пакетики и пройтись по внутренней поверхности унитаза ершиком.

Однако удаление желтого налета — не единственная причина, зачем класть чайные пакетики в унитаз. Они помогут также очистить унитаз от вредной микрофлоры и избавиться от неприятного запаха.

Чтобы убрать неприятный запах в туалете, нужно просто выбирать чай с ароматическими добавками. Тогда унитаз не только будет сиять чистотой, но удивит приятными чайными ароматами.

Чайные пакетики помогут также убрать неприятный запах из обуви. Вы избавитесь от неприятной проблемы одним движением руки.