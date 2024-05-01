Адаптируйте телефон под себя: что такое виджеты и зачем они нужны

Персонализированным телефоном пользоваться будет удобнее

Пользуясь смартфоном важно позаботиться не только о защите экрана, но и о его визуальных характеристиках. С помощью виджетов и настроек можно персонализировать любой смартфон.

Как пишет PCMag, для того чтобы открыть меню настроек, долго нажмите на главном экране. В новом поле выберите "Виджеты". Можно вывести на главный экран время, календарь, погоду, виджеты приложений и соцсетей и т.д.

Продолжительное нажатие на главном экране также дает вам другие параметры настройки. Среди них:

настройка статических или подвижных обоев,

изменение формы, размера и стиля значков. В art меню можно увеличить размер подписей-названий

возможность удаления виджетов и элементов с экрана

макет экрана – сколько значков вмещается в столбцах или строках

отрегулировать любопытные переходы между экранами.

Если вы хотите выйти из меню редактирования, нужно просто топнуть (коснуться пальцем) свободной части экрана. Следует отметить, что предложение вариантов в каждом меню ограничено, они могут отличаться в зависимости от модели смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о разнице между отключением и перезагрузкой телефона. Если телефон сильно глючит, между двумя процессами имеется существенная разница.