Адаптируйте телефон под себя: что такое виджеты и зачем они нужны
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Персонализированным телефоном пользоваться будет удобнее
Пользуясь смартфоном важно позаботиться не только о защите экрана, но и о его визуальных характеристиках. С помощью виджетов и настроек можно персонализировать любой смартфон.
Как пишет PCMag, для того чтобы открыть меню настроек, долго нажмите на главном экране. В новом поле выберите "Виджеты". Можно вывести на главный экран время, календарь, погоду, виджеты приложений и соцсетей и т.д.
Продолжительное нажатие на главном экране также дает вам другие параметры настройки. Среди них:
- настройка статических или подвижных обоев,
- изменение формы, размера и стиля значков. В art меню можно увеличить размер подписей-названий
- возможность удаления виджетов и элементов с экрана
- макет экрана – сколько значков вмещается в столбцах или строках
- отрегулировать любопытные переходы между экранами.
Если вы хотите выйти из меню редактирования, нужно просто топнуть (коснуться пальцем) свободной части экрана. Следует отметить, что предложение вариантов в каждом меню ограничено, они могут отличаться в зависимости от модели смартфона.
Ранее "Телеграф" рассказывал о разнице между отключением и перезагрузкой телефона. Если телефон сильно глючит, между двумя процессами имеется существенная разница.