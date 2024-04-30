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Запах смаженого зникне дуже швидко: допоможуть домашні засоби

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Забудьте про неприємні аромати на кухні
Забудьте про неприємні аромати на кухні. Фото Freepik

Через 30 хвилин від запаху олії та інших продуктів нічого не залишиться

Неприємні запахи на кухні після смаження – проблема, з якою стикаються багато хто. Аромат смаженого м’яса або риби може швидко поширюватися не тільки по всій кухні, але й по інших кімнатах та осідати там на шторах та меблях.

Процес появи неприємних запахів посилюється при неправильній вентиляції чи відсутності гарної кухонної витяжки. Одним з ефективних способів боротьби з цими запахами є використання натуральних речовин, що поглинають небажані аромати.

Як позбутися неприємного запаху після смаження

Є кілька перевірених домашніх методів, які допомагають швидко позбутися запаху смаженого в кімнатах. Харчова сода відома своїми очищуючими властивостями, але вона також має властивість поглинати запахи.

Просто насипте 5 столових ложок харчової соди в каструлю з водою та доведіть розчин до кипіння. Приготування повинне зайняти близько 10 хвилин, що дозволить харчовій соді поглинути запахи жиру, що витають у повітрі. Після приготування розчин можна охолодити та залишити на кухні на кілька годин, щоб завершити процес нейтралізації запаху.

Ще один ефективний спосіб – використовувати корицю. Ця спеція, відома своїм інтенсивним приємним ароматом, може ефективно маскувати запах олії.

Застеліть лист пергаментним папером і посипте його корицею. Поставте спецію у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Ефірні олії кориці, що виділяються при випіканні, наповнять кухню приємним ароматом та нейтралізують неприємні запахи.

Гвоздика у поєднанні з цедрою лимона – ще один спосіб освіжити повітря на кухні. Просто киньте кілька гвоздик та цедру лимона в каструлю з водою та варіть на слабкому вогні. Пара, що виділяється при нагріванні, ефективно нейтралізує запахи масла, наповнюючи простір приємним пряним ароматом.

Позбутися неприємного запаху в шафі допоможе інший засіб. На полицях разом із речами рекомендується зберігати гілочку ароматної рослини.

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#Кухня #Запахи #Лайфхак