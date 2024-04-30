Запах смаженого зникне дуже швидко: допоможуть домашні засоби

Через 30 хвилин від запаху олії та інших продуктів нічого не залишиться

Неприємні запахи на кухні після смаження – проблема, з якою стикаються багато хто. Аромат смаженого м’яса або риби може швидко поширюватися не тільки по всій кухні, але й по інших кімнатах та осідати там на шторах та меблях.

Процес появи неприємних запахів посилюється при неправильній вентиляції чи відсутності гарної кухонної витяжки. Одним з ефективних способів боротьби з цими запахами є використання натуральних речовин, що поглинають небажані аромати.

Як позбутися неприємного запаху після смаження

Є кілька перевірених домашніх методів, які допомагають швидко позбутися запаху смаженого в кімнатах. Харчова сода відома своїми очищуючими властивостями, але вона також має властивість поглинати запахи.

Просто насипте 5 столових ложок харчової соди в каструлю з водою та доведіть розчин до кипіння. Приготування повинне зайняти близько 10 хвилин, що дозволить харчовій соді поглинути запахи жиру, що витають у повітрі. Після приготування розчин можна охолодити та залишити на кухні на кілька годин, щоб завершити процес нейтралізації запаху.

Ще один ефективний спосіб – використовувати корицю. Ця спеція, відома своїм інтенсивним приємним ароматом, може ефективно маскувати запах олії.

Застеліть лист пергаментним папером і посипте його корицею. Поставте спецію у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Ефірні олії кориці, що виділяються при випіканні, наповнять кухню приємним ароматом та нейтралізують неприємні запахи.

Гвоздика у поєднанні з цедрою лимона – ще один спосіб освіжити повітря на кухні. Просто киньте кілька гвоздик та цедру лимона в каструлю з водою та варіть на слабкому вогні. Пара, що виділяється при нагріванні, ефективно нейтралізує запахи масла, наповнюючи простір приємним пряним ароматом.

Позбутися неприємного запаху в шафі допоможе інший засіб. На полицях разом із речами рекомендується зберігати гілочку ароматної рослини.