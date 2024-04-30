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Запах жареного исчезнет очень быстро: помогут домашние средства

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Забудьте про неприятные ароматы на кухне
Забудьте про неприятные ароматы на кухне. Фото Freepik

Спустя 30 минут от запаха масла и других продуктов ничего не останется

Неприятные запахи на кухне после жарки – проблема, с которой сталкиваются многие. Аромат жареного мяса или рыбы может быстро распространятся не только по всей кухне, но и по другим комнатам и оседать там на шторах и мебели.

Процесс появления неприятных запахов усиливается при неправильной вентиляции или отсутствии хорошей кухонной вытяжки. Одним из эффективных способов борьбы с этими запахами является использование натуральных веществ, поглощающих нежелательные ароматы.

Как избавиться от неприятного запаха после жарки

Есть несколько проверенных домашних метода, которые помогают быстро избавиться от запаха жареного в комнатах. Пищевая сода известная своими чистящими функциями, но она также имеет свойство поглощать запахи.

Просто насыпьте 5 столовых ложек пищевой соды в кастрюлю с водой и доведите раствор до кипения. Приготовление должно занять около 10 минут, что позволит пищевой соде поглотить запахи жира, витающие в воздухе. После приготовления раствор можно охладить и оставить на кухне на несколько часов, чтобы завершить процесс нейтрализации запаха.

Еще один эффективный способ – использовать корицу. Эта специя, известная своим интенсивным приятным ароматом, может эффективно маскировать запах масла.

Застелите противень пергаментной бумагой и посыпьте его корицей. Поставьте специю в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Эфирные масла корицы, выделяющиеся при выпечке, наполнят кухню приятным ароматом и нейтрализуют неприятные запахи.

Гвоздика в сочетании с цедрой лимона — еще один способ освежить воздух на кухне. Просто бросьте несколько гвоздик и цедру лимона в кастрюлю с водой и варите на слабом огне. Выделяющийся при нагревании пар эффективно нейтрализует запахи масла, наполняя пространство приятным пряным ароматом.

Избавиться от неприятного запаха в шкафу поможет другое средство. На полках вместе с вещами рекомендуется хранить веточку ароматного растения.

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