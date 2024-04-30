Телефон не включается: как поступать в такой ситуации

Есть несколько причин, почему устройство не работает

При длительном использовании телефона может возникнуть ситуация, когда он просто не включается. Начинается паника, нет ли необходимости покупать новый. Кстати, раньше мы рассказывали, почему не следует заряжать телефон от ноутбука.

Все дело может быть в аккумуляторе, вышедшем из строя, пишет iTech. Пойдите в магазин и попросите у продавца, чтобы вам дали такой же. Вставьте его в телефон и посмотрите, работает ли он. Если да, то очевидно, дело именно в аккумуляторе. Если нет — тогда причина заключается в чем-то другом.

Еще одна причина может быть в зарядном устройстве. Если телефон не включается после подзарядки, причина может быть именно в этом. Следует проверить свою зарядку на другом телефоне: если работает, это означает, что проблема имеет другое происхождение.

Телефон может не включаться из-за повреждений. Вспомните, не падал ли он вам или возможно, даже в воду. Любая поломка могла привести к такой проблеме.

Такая ситуация может возникнуть из-за карты памяти. Она может быть несовместима с моделью телефона. Тогда нужно сделать перепрошивку.

Также часто причиной того, что устройство не работает является сломанный кабель до зарядки. Тогда его нужно либо подвигать в разные стороны, либо если не помогает, то приобрести новый.

Недавно "Телеграф" рассказывал, как безопасно почистить экран смартфона. Ведь некоторые вещества и средства могут поцарапать тонкое покрытие устройства.