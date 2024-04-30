Редкие и таинственные: какие украинские фамилии связаны со славянскими божествами

Возможно, ваша фамилия именно такая

Украинские фамилии содержат информацию о далеком предке. Например, некоторые говорят о том, что первый носитель родового имени отличался любвеобилием, другие же указывают на то, что фамилия связана со славянскими божествами.

В современной Украине есть фамилии, которые в качестве прозвищ возникли еще до крещения Киевской Руси. О родовых именах, которые произошли от языческих богов, рассказала этнолог, философ и религиовед Галина Лозко в книге "Родные имена. Славянский именослов".

Стоит отметить, что эти фамилии в наши дни довольно редкие, но все же существуют. Родовые имена некоторых наших современников уходят корнями в дохристианские времена Киевской Руси.

Самая распространенная из них — Дидух, согласно сайту "Рідні" ее носят 4588 человек. Большинство носителей живет в Киеве, Львове, Костопольском районе Ровенской области и Снятинском районе Ивано-Франковской области. Фамилия Дидух занимает 817 место по распространенности. Дидух — это древнеславянский дедовский Дух, символизирующий связь поколений.

Фамилия Перун насчитывает 1178 носителей. Бог Перун – один из главных древнерусских богов. Это бог-громовержец, который оберегает мир от зла. Он всегда стоял на стороне света и справедливости и оказывал поддержку тем, кто борется за правое дело.

Фамилию Велес носят всего 9 украинцев. Велес — божество в древнерусском языческом пантеоне, "скотий бог". Согласно теории основного мифа — одно из центральных божеств в славянской мифологии, змеевидный бог, живущий на земле.

Другие украинские родовые имена, которые связаны со славянскими божествами:

Дажбогович

Волос

Леляк

Русаль

Ворожко

Керечун

Чертулинец

Вещун

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии могут говорить о том, что предки были связаны с магией. Они указывают на принадлежность родоначальника к гаданию или знахарству.